Педіатр розповіла, як правильно лікувати кашель у дитини

Кашель у дитини під час респіраторних захворювань або після, викликає велике занепокоєння у батьків. Вони намагаються дати дитині сиропчики, зробити інгаляції й часто самі ускладнюють ситуацію з виведенням мокротиння.

Як потрібно правильно лікувати кашель у дитини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео дитячого лікаря Марини Шакотько в Instagram.

Сухий кашель

За порадами лікаря, сухий кашель потрібно лікувати за такою схемою:

По перше, дрібно і рясно поїти дитину протягом дня. Кожні 5-10 хвилин дитина має отримувати ковток - декілька ковтків теплої рідини.

По-друге, ми робимо оптимальний мікроклімат в приміщенні. Там, де дитина знаходиться, має бути прохолодно і волого. У будь-який можливий для нас спосіб.

Третє. Ходимо на прогулянки.

Вологий кашель

Як радить Марина Шакотько, лікувати вологий кашель потрібно так само - багато пити, організувати мікроклімат в приміщенні та регулярно ходити на прогулянки.

Коли потрібно до лікаря

Якщо кашель глобально не заважає дитині, тобто вона нормально спить, їсть і грається, такий кашель ми не лікуємо. Просто спостерігаємо кілька діб. І навіть сиропчиками с травками.

"Травки - також ліки й відноситися до них потрібно так саме. Вони можуть викликати алергічні реакції, гіперсекрецію слизу, яке дитина не може викашляти, і інші, не потрібні нам ефекти", - підкреслила лікар.

Вона пояснила, що якщо кашель заважає дитині, тоді вже потрібно йти до лікаря. Лікар прослухає легені, і можливо призначить якійсь засіб. А в більшості випадків він порадить користуватися тою схемою, що описана вище.