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Постоянно "душит" кашель: причины, что делать и нужно ли идти к врачу

Что делать, когда постоянный кашель не проходит (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Длительный кашель может являться признаком опасного состояния для организма. Врач назвала способы лечения кашля и когда нужно немедленно идти в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Harvard Women's Health Watch.

Причины длительного кашля

 

Ранее мы сообщали, в каких случаях лечение кашля препаратами может навредить.

Также педиатр рассказывала, как правильно лечить кашель у ребенка.

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