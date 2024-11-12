Постійно "душить" кашель: причини, що робити і чи треба йти до лікаря

Тривалий кашель може бути ознакою небезпечного стану для організму. Лікар назвала способи лікування кашлю та коли потрібно негайно йти в лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Harvard Women's Health Watch .

Причини тривалого кашлю

Доктор Джессіка Макенон з Гарвардського університету імені генерала Брігама розповіла, що кашель - це природний рефлекс, який допомагає підтримувати дихальні шляхи чистими. Він часто спричинений застудою чи іншим респіраторним вірусом та може тривати три тижні.

Якщо кашель триває вісім тижнів і більше, він вважається хронічним. Такий стан може бути небезпечним.

Багато причин хронічного кашлю викликано декількома чинниками. Тому лікарі не дивляться лише на дихальні шляхи чи легені, щоб виявити причину.

Більше десятка умов або ситуацій можуть пояснити затяжний кашель, в тому числі:

бронхіт

сезонна алергія

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ)

побічні ефекти від ліків, таких як інгібітори для лікування високого кров'яного тиску

астма

хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ)

інтерстиціальне захворювання легенів, прогресуючий стан, що включає кашель і задишку

хронічні легеневі інфекції

рак легенів

Інколи хронічний кашель виникає з дуже очевидних причин, таких як куріння.

Лікування

Часто люди спершу використовують ліки, що відпускаються без рецепта, щоб вгамувати кашель. Можна приймати засоби, що пригнічують кашель або антигістамінні препарати, якщо ви вважаєте, що це може бути алергія.

Однак, якщо полегшення немає, то потрібно звернутися до лікаря.

Зверніться до лікаря, якщо тривалий кашель не проходить після лікування антибіотиками або якщо з'явилась задишка, хрипи, біль у грудях, зниження ваги або втома.

Щоб розібратися в причині, ймовірно, знадобиться фізичний огляд, рентген або перевірка легенів.

Щоб візит до лікаря був більш корисним, доктор Макенон пропонує одну важливу стратегію: слідкуйте за своїм кашлем.