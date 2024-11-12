Постоянно "душит" кашель: причины, что делать и нужно ли идти к врачу

Длительный кашель может являться признаком опасного состояния для организма. Врач назвала способы лечения кашля и когда нужно немедленно идти в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Harvard Women's Health Watch .

Причины длительного кашля

Доктор Джессика Макенон из Гарвардского университета имени генерала Бригама рассказала, что кашель - это естественный рефлекс, помогающий поддерживать дыхательные пути чистыми. Он часто вызван простудой или другим респираторным вирусом и может продолжаться три недели.

Если кашель длится восемь недель и больше, он считается хроническим. Такое состояние может оказаться опасным.

Многие причины хронического кашля вызваны несколькими факторами. Поэтому врачи не смотрят только на дыхательные или легкие пути, чтобы выявить причину.

Более десятка условий или ситуаций могут объяснить затяжной кашель, в том числе:

бронхит

сезонная аллергия

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

побочные эффекты от лекарств, таких как ингибиторы для лечения высокого артериального давления

астма

хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ)

интерстициальное заболевание легких, прогрессирующее состояние, включающее кашель и одышку

хронические легочные инфекции

рак легких

Иногда хронический кашель возникает по очень очевидным причинам, таким как курение.

Лечение

Часто люди сначала используют лекарства, отпускаемые без рецепта, чтобы прибрать кашель. Можно принимать средства, подавляющие кашель или антигистаминные препараты, если вы думаете, что это может быть аллергия.

Однако если облегчения нет, то нужно обратиться к врачу.

Обратитесь к врачу, если длительный кашель не проходит после лечения антибиотиками или если появилась одышка, хрипы, боль в груди, снижение веса или усталость.

Чтобы разобраться в причине, вероятно, понадобится физическое освидетельствование, рентген или проверка легких.

Чтобы визит к врачу был полезным, доктор Макенон предлагает одну важную стратегию: следите за своим кашлем.