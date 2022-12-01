Постійні вимкнення світла ламають техніку українців: як її можна вберегти

Чому ламається побутова техніка при вимкненні світла

Несподіване вимикання та ввімкнення електроенергії може призвести до негативних наслідків для побутової техніки в будинку. Річ у тому, що під час відновлення струму часто відбуваються стрибки напруги. Деякі чутливі прилади можуть не витримати та зламатися.

Інші псуватимуться поступово і можуть вийти з ладу в найнесподіваніший для власника момент.

Як зазначає професійний електрик Віталій Чех, найбільше ризикують своєю технікою мешканці старих будинків, наприклад "хрущовок".

У квартирах таких будинків часто немає індивідуальних щитків, а в загальних щитках твориться страшний безлад та хаос. Контакти там не затягнуті, як слід, а підключення відбуваються в хаотичному порядку.

Як можна убезпечити техніку

Фахівець пояснив, що для безпеки техніки мешканцям таких будинків необхідно встановити реле напруги. Зробити це може будь-який електрик і заздалегідь знеструмити від електроенергії потрібно весь будинок.

Ціна питання – від 800 до 15000 гривень, залежно від складності робіт. У будь-якому випадку ціна значно нижча за вартість дорогих приладів. І це убереже їх від серйозних поломок.

Якщо щиток перебуває у квартирі чи поруч із нею, то роботи будуть простішими. Можна встановити власне реле, яке виконуватиме роль стабілізатора напруги. Під час різкого збільшення потужності або навпаки, зменшення, реле буде відключати подачу струму.

Бо після тривалої відсутності електроенергії до будинків українців часом подають напругу в діапазоні від 170В до 260В - замість 220. А іноді трапляються навіть і "смертельні" для багатьох пристроїв стрибки до 300В.

Ще один спосіб, дорожчий - встановлення спеціального пристрою всередині квартири - виключно на ті розетки, в які включені дорогі прилади (котли, бойлери, пральні машини, холодильники).

А доки ваша квартира не буде захищена від перепадів напруги, фахівці рекомендують при відключеннях світла витягувати з розетки всі дорогі та потужні прилади. І не включати їх відразу, як тільки з'явиться світло, а поступово і лише ті, які вам потрібні зараз.