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Постійна втома і занепад сил: лікар назвав стан, який часто ігнорують

Дефіцит якого вітаміну призводить до втоми (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Постійна втома та втрата енергії може свідчити про дефіцит магнію в організмі. Варто знати, як сприяти нормі мінералу в організмі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку британського лікаря Асіфа Ахмеда.

Як виявити дефіцит магнію

Часто вміст магнію в організмі ігнорують, що призводить до частої втоми.

"Навіть, якщо ви здали аналіз крові на вміст магнію, і він виявився нормальним, це може бути не так", - зазначив лікар.

Магній є поширеним елементом, який надходить із їжею та водою.

Загалом, до продуктів, що містять магній, відносять:

  • горіхи та насіння: мигдаль, кеш’ю, насіння льону, насіння гарбуза
  • бобові: квасоля, сочевиця, арахіс
  • цільнозернові: пшениця, кіноа
  • молоко, йогурт
  • зелень: шпинат
  • чорний шоколад
  • мінеральна вода
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