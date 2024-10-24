Постійна втома і занепад сил: лікар назвав стан, який часто ігнорують

Як виявити дефіцит магнію

Часто вміст магнію в організмі ігнорують, що призводить до частої втоми.

"Навіть, якщо ви здали аналіз крові на вміст магнію, і він виявився нормальним, це може бути не так", - зазначив лікар.

Магній є поширеним елементом, який надходить із їжею та водою.

Загалом, до продуктів, що містять магній, відносять: