Постійна втома і занепад сил: лікар назвав стан, який часто ігнорують

Постійна втома та втрата енергії може свідчити про дефіцит магнію в організмі. Варто знати, як сприяти нормі мінералу в організмі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку британського лікаря Асіфа Ахмеда.
Часто вміст магнію в організмі ігнорують, що призводить до частої втоми.
"Навіть, якщо ви здали аналіз крові на вміст магнію, і він виявився нормальним, це може бути не так", - зазначив лікар.
Магній є поширеним елементом, який надходить із їжею та водою.
Загалом, до продуктів, що містять магній, відносять:
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