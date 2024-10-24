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Постоянная усталость и упадок сил: врач назвал состояние, которое часто игнорируют

Дефицит какого витамина приводит к усталости (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Постоянная усталость и потеря энергии может свидетельствовать о дефиците магния в организме. Следует знать, как способствовать норме минерала в организме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу британского врача Асифа Ахмеда.

Как обнаружить дефицит магния

Часто содержание магния в организме игнорируют, что приводит к частой усталости.

"Даже если вы сдали анализ крови на содержание магния, и он оказался нормальным, это может быть не так", - отметил врач.

Магний является распространенным элементом, поступающим с едой и водой.

В общем, к продуктам, содержащим магний, относятся:

  • орехи и семена: миндаль, кешью, семена льна, семена тыквы
  • бобовые: фасоль, чечевица, арахис
  • цельнозерновые: пшеница, киноа
  • молоко, йогурт
  • зелень: шпинат
  • черный шоколад
  • минеральная вода
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