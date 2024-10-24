Постоянная усталость и упадок сил: врач назвал состояние, которое часто игнорируют

Как обнаружить дефицит магния

Часто содержание магния в организме игнорируют, что приводит к частой усталости.

"Даже если вы сдали анализ крови на содержание магния, и он оказался нормальным, это может быть не так", - отметил врач.

Магний является распространенным элементом, поступающим с едой и водой.

В общем, к продуктам, содержащим магний, относятся: