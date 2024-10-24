Постоянная усталость и упадок сил: врач назвал состояние, которое часто игнорируют

Постоянная усталость и потеря энергии может свидетельствовать о дефиците магния в организме. Следует знать, как способствовать норме минерала в организме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу британского врача Асифа Ахмеда.
Часто содержание магния в организме игнорируют, что приводит к частой усталости.
"Даже если вы сдали анализ крови на содержание магния, и он оказался нормальным, это может быть не так", - отметил врач.
Магний является распространенным элементом, поступающим с едой и водой.
В общем, к продуктам, содержащим магний, относятся:
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