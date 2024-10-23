Фармацевт назвала 3 харчові добавки, які не варто купувати

Багато добавок не забезпечують заявлених переваг і насправді можуть вплинути на здоров'я. Є 3 харчові добавки, які варто уникати купувати в аптеці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку фармацевта Аміни Хан.

Які вітаміни не купувати

Насамперед Хан рекомендує уникати всіх "жувальних" вітамінів, зазначивши, що вони містять багато цукру.

"Оскільки смак може бути привабливим, то їх можна легко переїсти, що може призвести до передозування. Замість цього вибирайте вітаміни без цукру у формі таблеток або капсул", - додала вона.

Далі фармацевт пропонує уникати загальні полівітаміни, які навряд чи зможуть адекватно компенсувати недоліки.

"Деякі дози кожної поживної речовини настільки низькі, що майже не впливають на вас. Крім того, вам не потрібні всі вітаміни в полівітамінах" - зазначила фармацевт.

Також Аміна каже, що не приймає вітаміни, які нібито покращують шкіру, волосся та нігті. Вона зазначила, що вони не вирішують проблеми, адже дози важливих вітамінів в них часто надто низькі, щоб якось вплинути на організм.

Дослідження показали, що здорові люди навряд чи відчують зміни у своєму волоссі, шкірі та нігтях після прийому вітамінів, які продаються для посилення цих властивостей. До того ж вони можуть мати серйозні побічні ефекти.

Наприклад, продукти, що містять високі дози біотину, можуть викликати плутанину, коли лікарі перевіряють роботу серця та щитовидної залози.

Лікар Ребека Хартман розповіла, що це також може призвести до хибно низького рівня тропоніну, який є дійсно важливим серцевим тестом, який використовується для визначення серцевого нападу.

Список продуктів, багатих на вітаміни

Вітамін А

Такий вітамін присутній в продуктах тваринного походження (печінка, масло та яйця) у формі ретинолу. В рослинній їжі у моркві, гарбузі, шпинаті та капусті.

Вітамін В6

Цілісне зерно, фундук, волоські горіхи, червоний перець, сардини і скумбрія є багатими джерелами вітаміну В6. Також він міститься в фруктових соках і сухофруктах.

Вітамін С

Найкращими джерелами вітаміну С є різні види овочів і фруктів, а також фруктові соки та смузі. У соку обліпихи, перцю, чорної смородини і петрушки особливо високий вміст.

Вітамін D

Жирна риба, така як лосось, оселедець і скумбрія, містять найбільше такого вітаміну. Також він присутній в печінці, яєчному жовтку і деяких їстівних грибах.

Вітамін Е

Цей вітамін міститься в оливковій олії або зародків пшениці. Також його багато в ягодах і горіхах (арахіс, мигдаль і фундук).