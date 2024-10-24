Постійна втома і занепад сил: лікар назвав стан, який часто ігнорують

Постійна втома та втрата енергії може свідчити про дефіцит магнію в організмі. Варто знати, як сприяти нормі мінералу в організмі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку британського лікаря Асіфа Ахмеда.

Як виявити дефіцит магнію

Часто вміст магнію в організмі ігнорують, що призводить до частої втоми.

"Навіть, якщо ви здали аналіз крові на вміст магнію, і він виявився нормальним, це може бути не так", - зазначив лікар.

Доктор Ахмед прояснив проблему за допомогою стандартних методів тестування: "лише 1% магнію міститься у крові. Переважна більшість його знаходиться всередині клітин. Отже, навіть якщо рівень магнію в крові знаходиться в межах норми, ви все одно можете відчувати його дефіцит".

За словами лікаря, єдиний спосіб точно виміряти рівень магнію - це 24-годинний збір сечі, але через громіздкість цього процесу це робиться дуже рідко.

Магній відіграє важливу роль в підтримці понад 300 ферментних систем в організмі, що включає його участь у синтезі білка, роботі м’язів і нервів, регуляції артеріального тиску та контролю рівня глюкози.

Отже, якщо є дефіцит магнію, то цілком можна відчувати втому.

Гліцинат магнію корисний для вирішення проблем зі сном і настроєм.

"Гліцин є одночасно амінокислотою та нейромедіатором, тому ця добавка особливо допомагає при поганому сні та настрої", - йдеться у повідомленні.

В яких продуктах є магній

Магній є поширеним елементом, який надходить із їжею та водою.

Загалом, до продуктів, що містять магній, відносять: