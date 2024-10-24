Постійна втома і занепад сил: лікар назвав стан, який часто ігнорують
Постійна втома та втрата енергії може свідчити про дефіцит магнію в організмі. Варто знати, як сприяти нормі мінералу в організмі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку британського лікаря Асіфа Ахмеда.
Як виявити дефіцит магнію
Часто вміст магнію в організмі ігнорують, що призводить до частої втоми.
"Навіть, якщо ви здали аналіз крові на вміст магнію, і він виявився нормальним, це може бути не так", - зазначив лікар.
Доктор Ахмед прояснив проблему за допомогою стандартних методів тестування: "лише 1% магнію міститься у крові. Переважна більшість його знаходиться всередині клітин. Отже, навіть якщо рівень магнію в крові знаходиться в межах норми, ви все одно можете відчувати його дефіцит".
За словами лікаря, єдиний спосіб точно виміряти рівень магнію - це 24-годинний збір сечі, але через громіздкість цього процесу це робиться дуже рідко.
Магній відіграє важливу роль в підтримці понад 300 ферментних систем в організмі, що включає його участь у синтезі білка, роботі м’язів і нервів, регуляції артеріального тиску та контролю рівня глюкози.
Отже, якщо є дефіцит магнію, то цілком можна відчувати втому.
Гліцинат магнію корисний для вирішення проблем зі сном і настроєм.
"Гліцин є одночасно амінокислотою та нейромедіатором, тому ця добавка особливо допомагає при поганому сні та настрої", - йдеться у повідомленні.
В яких продуктах є магній
Магній є поширеним елементом, який надходить із їжею та водою.
Загалом, до продуктів, що містять магній, відносять:
- горіхи та насіння: мигдаль, кеш’ю, насіння льону, насіння гарбуза
- бобові: квасоля, сочевиця, арахіс
- цільнозернові: пшениця, кіноа
- молоко, йогурт
- зелень: шпинат
- чорний шоколад
- мінеральна вода
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