Постоянная усталость и упадок сил: врач назвал состояние, которое часто игнорируют
Постоянная усталость и потеря энергии может свидетельствовать о дефиците магния в организме. Следует знать, как способствовать норме минерала в организме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу британского врача Асифа Ахмеда.
Как обнаружить дефицит магния
Часто содержание магния в организме игнорируют, что приводит к частой усталости.
"Даже если вы сдали анализ крови на содержание магния, и он оказался нормальным, это может быть не так", - отметил врач.
Доктор Ахмед объяснил проблему с помощью стандартных методов тестирования: "лишь 1% магния содержится в крови. Большинство его находится внутри клеток. Следовательно, даже если уровень магния в крови находится в пределах нормы, вы все равно можете ощущать его дефицит".
По словам врача, единственный способ точно измерить уровень магния - это 24-часовой сбор мочи, но из-за громоздкости этого процесса это делается очень редко.
Магний играет важную роль в поддержании более 300 ферментных систем в организме, что включает его участие в синтезе белка, работе мышц и нервов, регуляции артериального давления и контроля уровня глюкозы.
Следовательно, если есть дефицит магния, то вполне можно ощущать усталость.
Глицинат магния полезен для решения проблем со сном и настроением.
"Глицин является одновременно аминокислотой и нейромедиатором, поэтому эта добавка особенно помогает при плохом сне и настроении", - говорится в сообщении.
В каких продуктах есть магний
Магний является распространенным элементом, поступающим с едой и водой.
В общем, к продуктам, содержащим магний, относятся:
- орехи и семена: миндаль, кешью, семена льна, семена тыквы
- бобовые: фасоль, чечевица, арахис
- цельнозерновые: пшеница, киноа
- молоко, йогурт
- зелень: шпинат
- черный шоколад
- минеральная вода
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