Как постирать куртку на синтепоне в машинке или руками: так вы ее точно не испортите

Стираем в машинке

Для стирки в стиральной машине используйте не порошок, а гель. От обычного порошка могут остаться белые пятна, и он из такой одежды плохо выполаскивается. Гель стоит подбирать по цвету и по типу ткани.

Перед стиркой проверьте все карманы, застегните все пуговицы и замки, снимите мех, значки и украшения и обязательно зашейте дырочки в карманах. Если у вас есть специальный мешок для стирки – используйте его. И можно в барабан бросить специальные шарики для стирки – они помогут не сбиваться наполнителю. Не стирайте сразу несколько изделий.

Выбирайте щадящую (или деликатную) программу стиральной машины и выставьте температуру не выше 40 градусов. А режим отжима стоит полностью отключить. Если на вашей машинке есть режим деликатного отжима – установите его.

Стираем руками

Для ручной стирки также стоит использовать специальный гель. Застегните все замки, пуговицы, снимите мех и украшения.

Замочите куртку в теплой воде, а не горячей (не более 50 градусов). Если есть пятна – используйте пятновыводители.

Воротник, манжеты, рукава, карманы – застирайте обычным хозяйственным мылом. Дайте постоять с моющим средством совсем недолго – не оставляйте на несколько часов, это испортит наполнитель.

Потом постирайте (помните легкими движениями, чтобы наполнитель не сбился) и выполощите под проточной водой. Но сильно не отжимайте.

Сушить куртки нужно на горизонтальной поверхности, так как весь наполнитель подкладки может скатиться вниз. Можно оставить на полчаса на плечиках, чтобы стекла вода, а потом разложить на полотенце. Не оставляйте на батарее или под прямыми солнечными лучами. И не вешайте куртку над плитой.

Кстати, жирные пятна можно убрать с помощью обычного средства для мытья посуды – налейте пару капель, разотрите, подождите пару минут и смойте.