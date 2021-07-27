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Пост о военных-геях "взорвал" сеть: "сначала походите в форме, а потом говорите о семье и церкви"

Автор: Styler

Недавно в сети появилось видео, где действующий военнослужащий, который является открытым геем, целует своего парня. Видео быстро распространилось по разным группам и его прокомментировал командир отделения в 21-й отдельном мотопехотном батальоне "Сармат" Сергей Гнездилов.

Свое мнение он выразил в посту в Facebook.

"Уважаемые традиционалисты. Сначала пойдите походите в этой форме, в этих берцах, а потом поговорим о семье, церкви, и что вас там еще смущает. Вместо того чтобы обсуждать военных, примерно выполняют свои обязанности, лучше идите служить, покажите, как надо", - написал Гнездилов.

Он подчеркнул, что цивилизованный мир цивилизованно реагирует на подобные вещи. Тем более, что такие люди защищают нас.

"Армию позорить может наркоман/алкоголик по форме. Об этом почему-то молчат, избегают, говорят об этом где-то на кухнях. Армию позорит коррупционер, благодаря которому она ездит на го*не и го*ном воюет", - отметил военный.

Гнездилов также написал, что, по его мнению, в том, что двое мужчин целовались нет ничего аморального. И Украина должна быть демократической страной, где защищены права человека, которые гарантированы конституцией.

"Уважаю его за то, что он не молчит о том, кем он является. Потому что это не проблема, это не то, с чем надо бороться. Пусть целуются. И вы целуйтесь с теми, кого любите. Любовь - это прекрасно" - добавил Гнездилов.

Военнослужащий целует парня (скриншот с видео)

Пользователи сети прокомментировали его пост.

  • Шел 21-й год 21-го века, святая инквизиция не могла успокоиться. Какая разница, кто с кем спит? Главное, чтобы высыпались;
  • Каждый проживает свою жизнь и какое кому дело до этого? А кто больше всех кричит о традиционных ценностях, то, как правило, сам их нарушает.
  • Прекрасная антирашистская пропаганда, как по мне. У нас не только мальчиков распинают, детей едят, за каждым кустом по бандеровцу, но и в армию гейропа уже пришла. Хороший удар по их скрепам. Пусть остро чувствуют, что мы не один народ, чтобы там не говорил их царь-маньяк. С кем спят воины - не мое дело. Мое дело благодарить за мою защиту и трясти по возможности власть, чтобы она создавала максимальные условия (чего она не делает) для того, чтобы армия была эффективной. Это меня гораздо больше беспокоит;
  • У нас только ненависть приветствуется. А любовь то стыдно.
  • Среди военных, около 5% геи. Пусть волнуются об этом. А сколько би, одному Деду морозу известно!

Напомним, MELOVIN рассказал об угрозах после каминг-аута.

Мы также писали о том, что в Киеве жестоко избили двух молодых парней за нетрадиционную ориентацию.

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Вооруженные силы УкраиныЛГБТ