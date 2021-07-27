Пост про військових-геїв "підірвав" мережу: "спочатку походіть в формі, а потім говорите про сім'ю і церкву"

"Шановні традиціоналісти. Спочатку підіть походіть в цій формі, в цих бєрцях, а потім поговоримо про сім'ю, церкву, і що вас там ще бентежить. Замість того щоб обговорювати військових, які зразково виконують свої обов'язки, краще йдіть служити, покажіть як треба", - написав Гнезділов.

Він підкреслив, що цивілізований світ цивілізовано реагує на подібні речі. Тим більше, що такі люди захищають нас.

"Армію ганьбити може наркоман/алкоголік по формі. Про це чомусь мовчать, уникають, говорять про це десь на кухнях. Армію ганьбить корупціонер, завдяки якому вона їздить на гі*ні та гі*ном воює", - зазначив військовий.

Гнезділов також написав, що, на його думку, в тому, що двоє чоловіків цілувалися немає нічого аморального. І Україна повинна бути демократичною країною, де захищені права людини, які гарантовані конституцією.

"Поважаю його за те, що він не мовчить про те, ким він є. Тому що це не проблема, це не те, з чим треба боротися. Нехай цілуються. І ви цілуйтеся з тими, кого любите. Любов - це прекрасно" - додав Гнезділов.

Військовослужбовець цілує хлопця (скріншот з відео)

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