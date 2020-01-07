Пост в сети и малейшее опоздание: украинцев будет легче уволить

В Трудовой кодекс Украины готовятся внести изменения, которые предполагают возможность увольнять работников за утрату доверия начальства, малейшие опоздания, невыполнение распоряжений, разглашения коммерческой тайны - эти пункты вызвали у юристов массу вопросов из-за нечеткой формулировки в законопроекте и, как следствие, повышенные риски двоякой трактовки норм.

Так, в новом трудовом законодательстве работодатель сможет расторгнуть контракт/договор с сотрудником по причинам, по которым ранее этого сделать не мог. Речь идет о проекте закона № 2584 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно дополнительных оснований для увольнения". Документ авторства группы нардепов, как указано на сайте Верховной Рады, прошел рассмотрение Комитета и сейчас предоставлен для ознакомления.

К слову, в новом законопроекте предусмотрена денежная компенсация работнику в случае его увольнения по инициативе работодателя, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов также указал на то, что сотрудник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель, как это было принято раньше.

Среди прочих реформ занятости намерены законодательно закрепить возможность дистанционной работы. Де-юре, гибкий график и удаленная работа не являются разрешенными, что является поводом для штрафов от органов.

Из КЗоТ планируют убрать положение об обязанности трудоустроить беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет в случаях реорганизации или ликвидации организации или в случае их увольнения по окончании срочного трудового договора.

В Украине меняют Трудовой кодекс - за что по проекту закона № 2584 смогут уволить (Фото: скрин w1.c1.rada.gov.ua)

Между тем, увольнять работника за участие в забастовке будет нельзя, как и в случае обжалования действий работодателя по обвинению в нарушении трудового законодательства, или обращение в соответствующие органы.

В то же время, нередко когда сотрудники фиксируют возможные нарушения на производстве, снимая об этом видео и выкладывая в сеть - для публичности и как доказательство. Но теперь это может приравниваться к разглашению коммерческой тайны, то есть стать поводом для увольнения. Потом - при желании - можно обращаться в суд и отстаивать свою правоту...

По словам юриста Центра социальных и трудовых исследований Виталия Дудина, по новому законодательству предлагается сразу увольнять человека за пост в Facebook, в котором размещен определенный документ или снято видео производственных помещений, передают "Факты".

"На сегодняшний день существует перечень сведений, которые не представляют коммерческой тайны. Определены эти сведения декретом Кабинета министров от 1993 года. Там написано, что коммерческой тайной точно не может быть размер заработной платы, информация о несоблюдении безопасных условий труда и так далее. Но все то, что четко не указано в этом декрете, работодатели пытаются защитить коммерческой тайной", - рассказал он.

В настящее время за ее разглашение можно вынести выговор, но сразу уволить нельзя - только после двух выговоров на третий раз.

Юрист опасается, что в случае ужесточения нормы о нарушении сотрудниками коммерческой тайны возможны злоупотребления.

Относительно увольнений за опоздания эксперт рассказал, что сейчас такое право работодатели могут применить за три часа отсутствия на рабочем месте (унаследована еще от советских времен) - это является достаточным основанием.

"В предлагаемой формулировке исключены слова о трех часах. Возможно, авторы законопроекта № 2584 хотели улучшить положение работников и имели в виду отсутствие в течение всего рабочего дня. Не 3 часа, а, допустим, 8 часов. Но из-за некорректной юридической формулировки норма читается, как повод уволить кого угодно даже за 5-минутное отсутствие на работе", объяснил он.

Дудин убежден, что двоякая трактовка нормы может породить конфликты.

Еще одним подобным риском юрист назвал возможность в новом КЗоТе увольнять за невыполнение распоряжений работодателя, даже если это не входит в трудовые обязанности сотрудника.

"Из формулировки следует, что это два самостоятельных условия для увольнения. При этом не обязательно, чтобы такое распоряжение было связано с трудовыми обязанностями. Это, конечно, противоречит основополагающим принципам трудового права. Ясно, что все обязанности, которые выполняет сотрудник, должны проистекать из его трудовой функции, хотя прямо это в проекте не прописано... Нарушается принцип правовой определенности", - отметил он.