После увольнения украинцам не нужно будет отрабатывать две недели

Фото: Тимофей Милованов (latifundist.com)

Новый законопроект предусматривает выплату компенсации в случае увольнения по инициативе работодателя

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, какие изменения будут в новом законопроекте о труде. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как сообщил Милованов, в новом законопроекте предусмотрена компенсация работнику в случае его увольнения по инициативе работодателя.

"По новому законодательству в случае увольнения работника по инициативе работодателя тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. А еще - работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель", - написал Милованов.

Также законопроектом вводятся такие новшества:

позволяет беременным женщинам, инвалидам, пенсионерам работать дистанционно из дома по гибкому графику;

бессрочные договора позволят фиксировать сумму штрафа или компенсацию в случае нарушения договоренностей со стороны работодателя;

появится возможность договариваться о гибком графике работы и пропорциональной оплате труда;

испытательный срок позволит избавиться от нежелательных для работодателей категорий профессий;

сохраняет льготы для бойцов АТО/ООС, беременных женщин, мам/пап в декрете (до 3 лет), лиц с ограниченными возможностями и несовершеннолетних;

профсоюзы будут регулироваться новым отдельным законом;

вводит понятие нефиксированного рабочего времени, благодаря чему будет легализирован найм нерегулярных работников;

вводятся ученические, срочные и другие гибкие формы трудовых договоров;

электронные книжки переводятся в цифровую форму.

Ранее РБК-Украина писало, что в новом законопроекте о труде планируют четко определить понятие "трудовые отношения".

Также сообщалось, что украинским работникам хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - от 15 дней до 30.