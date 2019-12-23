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После увольнения украинцам не нужно будет отрабатывать две недели

Новости » Политика     23.12.2019 - 11:37
После увольнения украинцам не нужно будет отрабатывать две недели
Фото: Тимофей Милованов (latifundist.com)

Новый законопроект предусматривает выплату компенсации в случае увольнения по инициативе работодателя

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, какие изменения будут в новом законопроекте о труде. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как сообщил Милованов, в новом законопроекте предусмотрена компенсация работнику в случае его увольнения по инициативе работодателя.

"По новому законодательству в случае увольнения работника по инициативе работодателя тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. А еще - работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель", - написал Милованов.

Также законопроектом вводятся такие новшества:

  • позволяет беременным женщинам, инвалидам, пенсионерам работать дистанционно из дома по гибкому графику;
  • бессрочные договора позволят фиксировать сумму штрафа или компенсацию в случае нарушения договоренностей со стороны работодателя;
  • появится возможность договариваться о гибком графике работы и пропорциональной оплате труда;
  • испытательный срок позволит избавиться от нежелательных для работодателей категорий профессий;
  • сохраняет льготы для бойцов АТО/ООС, беременных женщин, мам/пап в декрете (до 3 лет), лиц с ограниченными возможностями и несовершеннолетних;
  • профсоюзы будут регулироваться новым отдельным законом;
  • вводит понятие нефиксированного рабочего времени, благодаря чему будет легализирован найм нерегулярных работников;
  • вводятся ученические, срочные и другие гибкие формы трудовых договоров;
  • электронные книжки переводятся в цифровую форму.

Ранее РБК-Украина писало, что в новом законопроекте о труде планируют четко определить понятие "трудовые отношения".

Также сообщалось, что украинским работникам хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - от 15 дней до 30.

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