Не поспішайте викидати. Декілька цікавих способів використовувати вашу стару флешку

Майже у кожного є одна або дві USB-флешки, які не використовуються, які зберігаються в ящику або коробці з непотрібними речами. У більшості випадків причиною того, що флешки виявляються без діла, стають їх відносно невисокими обсягами пам'яті або низька швидкість читання/запису, а іноді - поломки.

Зберігати на ній переносні програми

Існують варіанти стандартних комп'ютерних програм, які запускаються не з жорсткого диска або SSD, а з флешки. Вони, як правило, мають приставку Portable у назві.

Це незамінні штуки для тих, хто часто працює за чужими комп'ютерами - наприклад, в університетській бібліотеці чи інтернет-кафе. Дуже зручно тримати при собі свій браузер із заздалегідь встановленими розширеннями, закладками та сайтами, або власний офісний пакет із налаштованими панелями, кнопками та інструментами.

Знайти Portable версію практично будь-якої програми можна на популярному сервісі PortableApps. Встановіть на свою флешку Chrome, OpenOffice та інші утиліти, якими часто користуєтеся, та зможете комфортно працювати за будь-яким чужим комп'ютером.

Встановити портативний Linux

Якщо вам недостатньо просто тримати переносні програми на флешці, можна встановити туди цілу операційну систему. Вона працюватиме, навіть якщо на комп'ютері взагалі не встановлено ОС. Найкраще - встановити на накопичувач якийсь дистрибутив Linux.

Способів застосування такої флешки багато: можна з її допомогою скопіювати собі на переносний жорсткий диск або в хмару файли з комп'ютера, на якому не запускається Windows. Або використати власний Linux на пристрої в інтернет-кафе, не побоюючись, що на ньому залишаться паролі та особисті дані.

Виготовити диск відновлення системи

Якщо ваш комп'ютер не запускається - наприклад, пошкоджено завантажувач Windows - врятувати його допоможе диск відновлення системи. Достатньо встромити флешку в пристрій, перезапуститися, і можна буде полагодити нещасну ОС.

Створити такий диск дуже просто: наберіть в меню "Пуск" "Диск відновлення", відкрийте утиліту і дотримуйтесь інструкцій.

Краще зробити це заздалегідь і зберегти рятівну флешку про всяк випадок. Інакше, якщо одного дня ПК перестане включатися, у вас не буде інструментів для відновлення ОС.

Перетворити флешку на файл підкачки для старих ПК

У Windows є вбудований інструмент ReadyBoost, який дозволяє використовувати підключені до комп'ютера флешки як додаткову оперативну пам'ять.

Для сучасних комп'ютерів ця можливість немає значення, тому що ОЗУ і так вистачає. Але якщо у вас є старий ПК, скажімо, з 4 ГБ оперативної пам'яті, можна зробити наступне.

Вставте в комп'ютер флешку (чим більше об'ємом, тим краще), натисніть на неї правою кнопкою у вікні "Цей комп'ютер" і виберіть "Властивості", "ReadyBoost" та "Використовувати цей пристрій". І система почне повертатися трохи швидше. Тільки врахуйте, що флешка має бути досить швидкою.

Додати зайву пам'ять для приставки або телевізора

Флешку можна використовувати не тільки як пам'ять для комп'ютера, а й як сховище інших пристроїв. Наприклад, для приставок з Android TV чи розумних телевізорів.

Нерідко вони комплектуються смішними обсягами пам'яті в 8 або 16 ГБ, яких не вистачає на всі програми та файли. Але якщо у вас є досить швидка флешка, Android TV будуть запускатися з неї не гірше, ніж з самої приставки.

Вставте накопичувач у USB-порт і натисніть "Налаштування", потім "Пристрій", далі "Сховище". Виберіть диск і вкажіть його як частину внутрішньої пам'яті пристрою. Майте на увазі, що флешка буде відформатована.

Створити сховище конфіденційної інформації

Встановіть на флешку безкоштовну утиліту на кшталт Disk Cryptor або VeraCrypt і отримайте надійно зашифроване сховище, яке не відкрити без пароля. Отже, навіть якщо ви втратите USB-носій, він буде непотрібним для тих, хто його знайде.

Можна буде безпечно зберегти туди, наприклад, фото свого паспорта та посвідчення особи, підтвердження бронювань, контакти та інші дані, які ви хочете завжди тримати під рукою.

Створити базу для паролів

Ще один непоганий варіант - зберігати на флешці свої паролі від різних сервісів, банківських акаунтів та інших облікових записів. Але вони повинні бути надійно зашифровані, щоб не потрапити до чужих рук, навіть якщо накопичувач буде втрачено.

Для цього встановіть на флешку портативну версію якогось менеджера паролів, наприклад Bitwarden або KeePass, і розмістіть на ній свою парольну базу.

Тепер, щоб відкрити якийсь особливо конфіденційний обліковий запис, треба буде встромити накопичувач у комп'ютер, запустити з нього менеджер паролів, ввести майстер-пароль, і тільки тоді обліковий запис відкриється.

Тільки не забудьте зробити резервну копію флешки у надійному місці.