Не поспішайте купувати. VR-окуляри можуть спровокувати проблеми зі здоров'ям

Гарнітури віртуальної та змішаної реальності (VR/MR) стають все більш популярними у світі. Проте вплив цих розважальних пристроїв на організм недостатньо вивчений.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Стенфордського університету Stanford University .

Подробиці експерименту

Одинадцять випробувачів провели експеримент, в рамках якого вони використовували гарнітури змішаної реальності з прозорим відеопотоком та документували психологічні та поведінкові аспекти, які можуть впливати на життя людини, яка використовує аналогічні пристрої, наприклад Apple Vision Pro.

Кожен із авторів провів у цих гарнітурах від двох до трьох сесій тривалістю 140 хвилин. Усього було 30 сесій.

У ході експерименту вони займалися різною діяльністю, включаючи прогулянки на свіжому повітрі, дружні бесіди та ігри. В результаті дослідження вони дійшли висновку, що тривале використання гарнітури доповненої та віртуальної реальності може супроводжуватися негативними наслідками.

Вплив VR-окулярів на здоров'я

Орієнтація у просторі

По-перше, виникають проблеми з орієнтацією у просторі, з оцінкою положення тіла та відстаней. Навіть прості дії, такі як прийом їжі або натискання кнопки в ліфті, можуть спричинити труднощі та вимагають додаткових розумових зусиль.

Відчуття ізольованості

По-друге, виникає відчуття ізольованості, оскільки людей, що оточують, видно не реальними, а через дисплей окулярів. При всій технологічності гарнітур поле зору, роздільна здатність та затримка зображення поступаються людському оку.

Захитування

По-третє, проявляється ефект симуляторного захитування. Воно супроводжується нудотою, запамороченням, важкістю у голові, дискомфортом у власних очах. Виникає такий стан іноді при іграх від першої особи, а свою назву отримало в контексті навчання пілотів на авіасимуляторах.

Передбачається, що ці відчуття виникають через невідповідність сприйняття положення тіла зором, вестибулярними та не вестибулярними системами. Причому схильність до захитування дуже індивідуальна.

Висновок

Автори дослідження наголошують на необхідності проведення більш глибоких досліджень, що стосуються впливу VR/MR-гарнітур на фізичне та психологічне здоров'я людей.

Зі збільшенням доступності та зручності сучасних гарнітур зростає спокуса використовувати їх протягом багатьох годин у повсякденному житті, що може створити певні ризики, які поки що не повністю вивчені.