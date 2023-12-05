"Поспіхом засипали землею, щоб приховати злочин". У Чернігові молода жінка померла при загадкових обставинах

Подруги встигли зробити фото

Вночі 16 квітня поступило повідомлення в одну з лікарень про смерть місцевої мешканки Вікторії Лещенко. Лікарі вказали причину смерті - хвороба. Але подруги встигли зробити фото, де видно, що жінка у синцях та понівечена.

Родичі Вікторії забили на сполох, бо були причини думати, що у смерті жінки винен її цивільний чоловік Володимир, з яким жінка жила у цивільному шлюбі з 2021 року.

Сестра Вікторії - Ірина Шорт, живе разом з чоловіком у США. Вона повідомила, що Володимир неодноразово погрожував її сестрі, вимагав у неї та у її чоловіка гроші. Про смерть сестри вона взнала від шкільної знайомої, яка надіслала їй повідомлення, що Віки більше немає.

Начебто їй задзвонив Володимир та повідомив, що Віка вночі померла. Згодом він зателефонував Ірині та розповів, що "Віка прийшла звідкись, лягла, заснула та померла".

А через деякий час Ірина Шорт отримала фото з моргу, які встигли зробити подруги. На тілі жінки синці, тіло понівечено. У висновку про причини смерті цього не вказано, а Віку поспіхом ховають.

"Розумієте, я з нею розмовляла день до цього по відеозвʼязку, я бачила її, вона була абсолютно нормальна, в неї не було ніяких синців, ніяких ушкоджень. Я вважаю, злочинець та його родичі посприяли, щоб все так сталося, щоб у висновку про це не йшлося, щоб її засипали землею поспіхом, аби приховати вбивство", - розповіла Ірина.

Без матері залишилася 11-річна дитина.

Висновок лікарів (скриншот)

"Він погрожував побити Віку"

Рідні жінки переконані, що це було вбивство і звинувачують у всьому Володимира. Ірина стверджує, що ще при знайомстві з ним відчула, що сестра може потрапити у біду.

"В мене був інцидент з ним, це було ще 9 квітня 2021 року. Він до мене зателефонував з номера моєї сестри. Каже мені “Я муж Віки”, хоч вона мені про нього не казала… Почав погрожувати, - телефонував до мого чоловіка та вимагав гроші", - розповіла вона.

На думку сестри, Володимир надмірно контролював Віку, це було чутно навіть у телефонних розмовах. Чоловік Ірини, Грант Шорт, розповів, що йому Володимир надсилав відео, де він б'є Вікторію та вимагав у нього гроші, щоб "це припинилося".

"Він раніше навіть дзвонив мені, і вимагав грошей, погрожував побити Віку. Пізніше того ж дня він надіслав мені відео, на якому він її б'є, але це було одне з тих відео, яке зникає після того, як ви його побачили", - підтвердив Грант.

Віка з коханим (скриншот)

Володимир вже мав проблеми з законом

Цивільний чоловік Віки раніше мав проблеми з законом і був фігурантом інших кримінальних проваджень. У травні 2013 року він жорстоко побив свою співмешканку. За словами потерпілої, він заліз у її квартиру, коли вона спала і почав її бити шматком арматури.

"Я відпочиватиму на Канарах, а ти - в труні", - сказав мій кривдник та завдав кілька ударів по голові. А коли він вирішив, що я мертва, забрав золоті прикраси на суму близько 20 тисяч доларів США, грав у комп'ютерні ігри та їв цукерки просто в мене вдома. Прокинулася я тільки вранці. Ледве доповзла до телефону і подзвонила подрузі, яка викликала "швидку", - розповіла жінка.

Але покарання Володимир не отримав, бо має батька, який "допомагає йому уникнути відповідальності за вчинки". Зараз про те саме говорять спільні знайомі Віки та Володимира. За їхніми словами, чоловік часто вихвалявся зв'язками свого батька, мовляв "він все вирішує".

Хто такий батько Володимира

Батько злочинця був членом чернігівської обласної організації партії "Ліва опозиція" з відверто проросійськими поглядами та комуністично-"регіональним" минулим. Після повномасштабного вторгнення було введено у дію рішення РНБО про призупинення діяльності низки політичних партій. "Ліва опозиція" потрапила до цього списку, а 16 червня 2022 року суд у Львові заборонив її.

20 липня 2023 року Чернігівський суд виніс батькові Володимира обвинувальний вирок у справі "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників". Судді вирішили призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, але звільнили від його відбування з умовою, що він протягом 1 року не вчинить нового кримінального правопорушення.

Що відомо про розслідування

Відомо, що Володимиру вручено підозру і справою займаються слідчі. У проваджені проведено ряд слідчих дій, а місце перебування підозрюваного слідчим відомо.

"Слідчими слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом нанесення Лещенко В. тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких остання померла, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України", - підтвердив заступник начальника Головного управління поліції у Чернігівській області полковник Євген Гончаров.

Як зазначає адвокат потерпілої сторони Наталія Боднар, Володимир станом на зараз перебуває під домашнім арештом.

"Мати та родина померлої понад рік чекали бодай якихось результатів слідства і зараз сподіваються на те, що винний буде підданий суду: справедливому і незалежному, попри вихваляння зв'язками, які все вирішують", - розповіла адвокат.

Чому справу не почали розслідувати від початку - залишається невідомим. Зараз вже справою займається ДБР. Цей орган уповноважений розслідувати злочини, вчинені правоохоронцями, має з'ясувати, чому поліція не розпочала досудове розслідування одразу ж після виявлення тіла з тілесними ушкодженнями, які можуть свідчити про насильницьку смерть.

"Ситуація з виявленням трупа Вікторії Лещенко, на моє переконання, є абсолютно ясною з точки зору того, які дії мали обов’язково здійснити працівники правоохоронних органів. Так, після виявлення на трупі слідів насильницької мали б бути внесені відомості про відповідний злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань, після чого мало б розпочатися досудове розслідування. Проте цього зроблено не було, а жінка була похована. Тому, отримавши від мене роз’яснення щодо правового регулювання цих питань, потерпіла вирішила звернутися до Державного бюро розслідувань із заявою про вчинення злочину відповідним працівником поліції", - розповіла Наталія Бондар.

Вона додала, що мати та родичі померлої щиро сподіваються на справедливість як щодо особи, яка винна у смерті Вікторії, так і стосовно тих осіб, які могли допустити службову недбалість при розслідуванні та видачі відповідних офіційних документів. Зараз обидві справи на етапі розслідування.

"Я не лишаю сподівань, що в Україні існує верховенство права та справедливість", - каже Грант Шорт.