"Наспех засыпали землей, чтобы скрыть преступление". В Чернигове молодая женщина умерла при загадочных обстоятельствах

Подруги успели сделать фото

Ночью 16 апреля поступило сообщение в одну из больниц о смерти местной жительницы Виктории Лещенко. Врачи указали причину смерти - болезнь. Но подруги успели сделать фото, где видно, что женщина в синяках и изуродована.

Родственники Виктории забили тревогу, потому что были причины думать, что в смерти женщины виноват ее гражданский муж Владимир, с которым женщина жила в гражданском браке с 2021 года.

Сестра Виктории - Ирина Шорт, живет вместе с мужем в США. Она сообщила, что Владимир неоднократно угрожал ее сестре, требовал у нее и ее мужа деньги. О смерти сестры она узнала от школьной знакомой, которая направила ей сообщение, что Вики больше нет.

Вроде бы ей позвонил Владимир и сообщил, что Вика ночью умерла. Впоследствии он позвонил Ирине и рассказал, что "Вика пришла откуда-то, легла, уснула и умерла".

А спустя некоторое время Ирина Шорт получила фото из морга, которые успели сделать подруги. На теле женщины синяки, тело изуродовано. В выводе о причинах смерти это не указано, а Вику спешно хоронят.

"Понимаете, я с ней разговаривала день до этого по видеосвязи, я видела ее, она была абсолютно нормальная, у нее не было никаких кровоподтеков, никаких повреждений. Я считаю, преступник и его родственники посодействовали, чтобы все так произошло, чтобы в заключении об этом не говорилось, чтобы ее засыпали землей спешно, чтобы скрыть убийство", - рассказала Ирина.

Без матери остался 11-летний ребенок.

Вывод врачей (скриншот)

"Он угрожал избить Вику"

Родные женщины уверены, что это было убийство и обвиняют во всем Владимира. Ирина утверждает, что еще при знакомстве с ним почувствовала, что сестра может попасть в беду.

"У меня был инцидент с ним, это было еще 9 апреля 2021 года. Он мне позвонил с номера моей сестры. Говорит мне "Я муж Вики", хотя она мне о нем не говорила... Начал угрожать, - звонил моему мужу и требовал деньги", – рассказала она.

По мнению сестры, Владимир чрезмерно контролировал Вику, это было слышно даже в телефонных разговорах. Муж Ирины Грант Шорт рассказал, что ему Владимир посылал видео, где он бьет Викторию и требовал у него деньги, чтобы "это прекратилось".

"Он раньше даже звонил мне, и требовал денег, угрожал избить Вику. Позже в тот же день он прислал мне видео, на котором он ее бьет, но это было одно из тех видео, которое исчезает после того, как вы его увидели", – подтвердил Грант.

Вика с любимым (скриншот)

Владимир уже имел проблемы с законом

Гражданский муж Вики раньше имел проблемы с законом и был фигурантом других уголовных производств. В мае 2013 года он жестоко избил свою сожительницу. По словам потерпевшей, он залез в ее квартиру, когда она спала и начал ее избивать куском арматуры.

"Я буду отдыхать на Канарах, а ты - в гробу", - сказал мой обидчик и нанес несколько ударов по голове. А когда он решил, что я мертва, забрал золотые украшения на сумму около 20 тысяч долларов США, играл в компьютерные игры и ел конфеты прямо у меня дома. Проснулась я только утром. Едва доползла до телефона и позвонила подруге, которая вызвала скорую, - рассказала женщина.

Но наказание Владимир не получил, потому что у него есть отец, который "помогает ему избежать ответственности за поступки". Сейчас о том же говорят общие знакомые Вики и Владимира. По их словам, мужчина часто хвастался связями своего отца, мол "он все решает".

Кто такой отец Владимира

Отец преступника был членом черниговской областной организации партии "Левая оппозиция" с откровенно пророссийскими взглядами и коммунистически-региональным прошлым. После полномасштабного вторжения было введено в действие решение СНБО о приостановлении деятельности ряда политических партий. "Левая оппозиция" попала в этот список, а 16 июня 2022 года суд во Львове запретил ее.

20 июля 2023 года Черниговский суд вынес отцу Владимира обвинительный приговор по делу "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников". Судьи решили назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы, но освободили от его отбывания с условием, что он в течение 1 года не совершит нового уголовного преступления.

Что известно о расследовании

Известно, что Владимиру вручено подозрение и занимаются делом следователи. В производстве проведен ряд следственных действий, а место нахождения подозреваемого следователем известно.

"Следователями следственного отдела Черниговского районного управления полиции осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нанесения Лещенко В. тяжких телесных повреждений, в результате которых последняя скончалась, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины", - подтвердил заместитель управления полиции в Черниговской области полковник Евгений Гончаров.

Как отмечает адвокат потерпевшей стороны Наталья Боднар, Владимир по состоянию на данный момент находится под домашним арестом.

"Мать и семья умершей более года ждали хоть каких-то результатов следствия и сейчас надеются на то, что виновный будет подвергнут суду: справедливому и независимому, несмотря на восхваление все решающими связями", - рассказала адвокат.

Почему дело не начали расследовать с самого начала – остается неизвестным. Сейчас делом занимается ДБР. Этот орган уполномочен расследовать преступления, совершенные правоохранителями, должен выяснить, почему полиция не начала досудебное расследование сразу после обнаружения тела с телесными повреждениями, которые могут свидетельствовать о насильственной смерти.

"Ситуация с обнаружением трупа Виктории Лещенко, по моему убеждению, абсолютно ясна с точки зрения того, какие действия должны обязательно совершить работники правоохранительных органов. Так, после обнаружения на трупе следов насильственной должны быть внесены сведения о соответствующем преступлении в Единый реестр досудебных расследований, после чего должно было начаться досудебное расследование, однако этого сделано не было, а женщина была похоронена поэтому получив от меня разъяснение по правовому регулированию этих вопросов, потерпевшая решила обратиться в Государственное бюро расследований с заявлением о совершении преступления соответствующим работником полиции", - рассказала Наталья Бондарь.

Она добавила, что мать и родственники умершей искренне надеются на справедливость как в отношении лица, виновного в смерти Виктории, так и в отношении тех лиц, которые могли допустить служебную халатность при расследовании и выдаче соответствующих официальных документов. Сейчас оба дела на этапе расследования.

"Я не оставляю надежд, что в Украине существует верховенство права и справедливость", – говорит Грант Шорт.