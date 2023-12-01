ua en ru
Пт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Жінка вбила чоловіка одним ударом перед власним днем народження: причина шокує

Індія, П'ятниця 01 грудня 2023 19:06
UA EN RU
Жінка вбила чоловіка одним ударом перед власним днем народження: причина шокує Жінка вбила власного чоловіка в Індії (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Жінка, на ім'я Ренука вбила свого чоловіка Ніхіла напередодні власного дня народження. Вона зробила це з одного удару в пориві люті. Подружжя родом з Індії.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посилання на індійське видання News One розповідає, що сталося в парі.

Інцидент стався в будинку пари. 36-річний Ніхіл Ханна перебував у шлюбі зі своєю 38-річною дружиною Ренукою протягом шести років. За кілька днів у неї повинен був бути день народження, але жінка розлютилася, дізнавшись, коли чоловік відмовився везти її в Дубай на святкування.

Поліція також додала зі свідчень Ренуки, що Ніхіл не зробив їй подарунок ні на день народження, ні на річницю. А ще раніше відмовився їхати в Делі на свята до її родини.

Подружжя почало сильно сваритися. У результаті Ренука сильно вдарила Ніхіла в обличчя.

Удар був настільки сильним, що в чоловіка був зламаний ніс і декілька зубів У Ніхіла розпочалася сильна кровотеча, після чого він втратив свідомість і помер через крововилив.

Поліція порушила справу проти Ренуки й затримала її для подальшого розслідування.

Раніше ми розповідали про те, що в Південній Кореї дівчина вбила незнайомку заради цікавості.

Дивіться також, який вигляд має татуювання, яке обговорює весь інтернет. Кажуть, воно схоже на іграшки для дорослих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія стосунки