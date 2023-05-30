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"Поспати не вдалося": злякана Анастасія Волочкова поскаржилася на дрони у Москві

Анастасія Волочкова злякалася безпілотників у Москві (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Москві 30 травня відбулася атака дронів, вони врізалися в багатоповерхівки столиці РФ, а також літали Підмосков'ям. Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова не на жарт злякалася БПЛА.

Свою реакцію вона розмістила у своєму обліковому записі в соцмережі.

Реакція Анастасії Волочкової на дрони у Москві

Так, у забороненій у Росії соцмережі Instagram балерина повідомила, що поспати їй не вдалося. За її словами, звуки від роботи ППО по дронах були жахливими.

"Ой, люди добрі, я прокинулася дві години тому від таких жахливих вибухів. У нас у селищі дві години тому гриміли вибухи. Виявляється, поряд був збитий безпілотник. Слава Богу поряд військова частина", - повідомила Анастасія.

Артистка балету повідомила, що спочатку перелякалася, потім їй почали дзвонити знайомі і запитувати, чи вона гаразд.

Що говорить Волочкова про війну в Україні

Російська балерина Анастасія Волочкова про воєнне вторгнення РФ в Україну мовчала з 24 лютого 2022 року. Після незрозуміло кому адресованого посту з написом: "Ну що ж відбувається з цією війною! Який жах!", вона старанно вдавала, що у світі нічого не відбувається і жила ситим і задоволеним життям.

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Російська ФедераціяМоскваАнастасия Волочкова