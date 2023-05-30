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"Поспать не удалось": испуганная Анастасия Волочкова пожаловалась на дроны в Москве

Анастасия Волочкова испугалась беспилотников в Москве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Москве 30 мая произошла атака дронов, они врезались в многоэтажки столицы РФ, а также летали по Подмосковью. Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова не на шутку испугалась БПЛА.

Свою реакцию она разместила в своем аккаунте в соцсети.

Реакция Анастасии Волочковой на дроны в Москве

Так, в запрещенной в России соцсети Instagram, балерина сообщила, что поспать ей не удалось. По ее словам, звуки от работы ПВО по дронам были ужасными.

"Ой, люди добрые, я проснулась два часа назад от таких ужасных взрывов. У нас в поселке два часа назад гремели взрывы. Оказывается, рядом был сбит беспилотник. Слава Богу рядом воинская часть", - сообщила Анастасия.

Артистка балета сообщила, что сначала перепугалась, потом ей стали звонить знакомые и спрашивать, в порядке ли она.

Что говорит Волочкова о войне в Украине

Российская балерина Анастасия Волочкова о военном вторжении РФ в Украину молчала с 24 февраля 2022 года. После непонятно кому адресованного поста с надписью: "Ну что же происходит с этой войной! Какой ужас!", она усердно делала вид, что в мире ничего не происходит и жила сытой и довольной жизнью.

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Российская ФедерацияМоскваАнастасия Волочкова