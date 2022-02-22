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Посольство США вказало Путіну-"історику" на його місце

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Вівторок 22 лютого 2022 17:13
Посольство США вказало Путіну-"історику" на його місце Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Посольство США потролило Путіна, новоспеченого "історика", який у звернені до росіян 21 лютого сказав, що сучасну Україну створила Росія, а також заявив про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".

Курйозне фото з'явилося на офіційній сторінці посольства у Twitter.

На колажі з різних фото видно, що у часи, коли в Києві був розквіт, культури, писемності, архітектури, на місці Москви не було ще нічого. Точніше були болота.

Українці активно в коментарях різних соцмереж відгукуються до підтримки посольством США України.

"Україна цивілізаційно належить до європейської сім’ї народів. Нашого цвіту по всьому світу в королівських династіях. Ярослав Мудрий знав, як інтегруватися з Європою та посилити родинні зв’язки, а от що могли московити запропонувати Франції, Британії, Швеції, Норвегії? Красу боліт із жабами? Чи жаб-царівн?" - написала Ганна Гопко, екс-депутатка та громадський активіст.

  • Браво! Взагалі-то так і було. Це - справжня історія, а не просто тролинг. Коли була Київська Русь на території Московії ще жаби квакали і були болота.
  • Але такий гарний ліс, то занадто добре задля них, бо насправді там були болота.
  • Пейзаж Москви дуже прикрашений, там були суцільні болота і квакали жаби.
  • Кремль дожив до стадії, коли його вже навіть посольства стібають мемасами. І це чудово.

Нагадаємо, що офіційною датою заснування Москви Юрієм Долгорукимк, правнуком Ярослава Мудрого, вважається 1147 рік.

Раніше ми писали про те, що українські зірки засудили дії РФ і закликали підтримувати українську армію.

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