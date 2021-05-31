Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритно

На свадьбах ставили специальные деревья для обрядов и щедро их украшали к свадебной церемонии. Новобрачные одевались в пышные венки и шляпы. Разноцветная одежда и свадебные символы можно было увидеть на фотографиях из семейных альбомов жителей Западной Украины.
Свадьба Иллария Коробяка и Катерины Онищук. С. Ладанцы Перемышлянского района, конец 1930-х гг. (Личный архив Александры Дзяло)
Свадебные дружки Мария Павлюк и Агафия Семенюк. Пгт. Печенижин Коломийского района, 1940-е гг. (Личный архив Василия Гаврищука)
Свадьба в Ворохте Ивано-Франковской области, 1960-е года. (Личный архив Василия Белоголового)
Свадьба в селе Кии Радеховского района, начало 1930-х гг. (Личный архив Анны Василюк)
Невеста "княгиня", с. Верхний Вербиж Коломыйского района, 1910-е гг. (Личный архив Ильи Савки)
Чета Якубяков, г. Коломыя, 1920-е годы (Личный архив Василия Гаврищука)
Свадьба Анны (в девичестве Марьянич) и Теодора Храпко. С. Завалля Снятинского повита, 1910-е гг. (Личный архив Теодоры Храпко)
Свадьбы Григория и Анны Штогрин, с. Вербьятин Бучачцкого района. Слева за молодой – Мелания Байрак, 1920-е гг. (Личный архив Марии Щур)
Свадьба в городе Городок Львовской области, 1940-е гг. (Архив музея в Городке)
Свадебные дружки Агафии Люхнич, с. Лиски Коломийского района, вторая половина 1920-х гг. (Личный архив Татьяны Савчук)
Свадьба Алексея Вильхового, с. Липовцы Перемишлянского района, 1929 год (Личный архив Теодора Лесюка)
Свадебные дружки, с. Болотня Перемишлянского района, 1943 год. Анна Мельник, Стефания Вятковская, Нина Мельник (Личный архив Нины Гриционив)
Свадьба Михаила и Параски (В девичестве Коцаба) Марусяков. С. Казанов Коршевского района, 1950-е гг (Личный архив Михаила Бойчука)
Евдокия Андрусяк (в девичестве Луцяк) с сестрами Марией и Еленой, г. Печенежин Коломийского района, 1912 г (Личный архив Василия Гаврищука)
Свадьба в с. Глиняны Перемишлянского района, 1930-е гг. (Личный архив Марии Яремчук)
Иван Гаврищук и Мария Рощинськая, Печенежин Коломийского района, 1940-е гг. (Личный архив Василия Гаврищука)
Жених – Николай Стефурак, невеста – Параска Шовкова, дружба – Николай Шовковий, дружки – Анна Шовкова, Агафия Шовкова, Печенежин Коломийского района, 1920-1930-е гг. (Личный архив Василия Гаврищука)
Свадебное фото Катерины (в девичестве Бура) и Михаила Мохив, с. Романов Бибрского района, 1947 год (Личный архив Катерины Мох)
Свадьба в селе Будилов Снятинского повита, 1930-е гг. (Личный архив Ольги Шкурган-Любович)
Свадьба Параскевии и Петра Тарновых, с. Синькив Радеховского района, 1920-е гг. (Личный архив Уляны Сайкевич)
Свадебное фото, Бережанщина, 1940-е гг. (Личный архив Мирона Ступницкого)