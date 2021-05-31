Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритно

На весіллях ставили спеціальні дерева для обрядів і щедро їх прикрашали до весільної церемонії. Наречені одягалися в пишні вінки та капелюхи. Різнобарвний одяг і весільні символи можна було побачити на фотографіях з сімейних альбомів жителів Західної України.
Весілля Ілларія Коробяка та Катерини Оніщук. С. Ладанці Перемишлянського району, кінець 1930-х рр. (особистий архів Олександри Дзяло)
Весільні дружки Марія Павлюк та Агафія Семенюк. Смт. Печеніжин Коломийського району, 1940-ті рр. (особистий архів Василя Гаврищука)
Весілля у Ворохті Івано-Франківської області, 1960-ті роки. (Особистий архів Василя Білоголового)
Весілля в селі Киї Радехівського району, початок 1930-х рр. (особистий архів Анни Василюк)
Наречена "княгиня", с. Верхній Вербіж Коломийського району, 1910-ті рр. (особистий архів Іллі Савки)
Подружжя Якуб'яків, м. Коломия, 1920-ті роки (особистий архів Василя Гаврищука)
Весілля Анни (в дівоцтві Мар'янич) і Теодора Храпко. С. Завалля Снятинського повіту, 1910-і рр. (особистий архів Теодори Храпко)
Весілля Григорія та Ганни Штогрин, с. Верб'ятин Бучачцького району. Зліва за молодою - Меланія Байрак, 1920-і рр. (особистий архів Марії Щур)
Весілля в місті Городок Львівської області, 1940-і рр. (архів музею в Городку)
Весільні дружки Агафії Люхнич, с. Ліски Коломийського району, друга половина 1920-х рр. (особистий архів Тетяни Савчук)
Весілля Олексія Вільхового, с. Липівці Перемишлянського району, 1929 рік (особистий архів Теодора Лесюка)
Весільні дружки, с. Болотня Перемишлянського району, 1943 рік. Анна Мельник, Стефанія Вятковська, Ніна Мельник (особистий архів Ніни Гриціонів)
Весілля Михайла і Параски (в дівоцтві Коцаба) Марусяків. С. Казанів Коршівського району, 1950 - ті рр. (особистий архів Михайла Бойчука)
Євдокія Андрусяк (у дівоцтві Луцяк) з сестрами Марією та Оленою, м. Печеніжин Коломийського району, 1912 р. (особистий архів Василя Гаврищука)
Весілля в с. Глиняни Перемишлянського району, 1930-ті рр. (особистий архів Марії Яремчук)
Іван Гаврищук та Марія Рощинська, Печеніжин Коломийського району, 1940-ті рр. (особистий архів Василя Гаврищука)
Наречений - Микола Стефурак, наречена – Параска Шовкова, дружба – Микола шовковій, дружки – Анна Шовкова, Агафія Шовкова, Печеніжин Коломийського району, 1920-1930-і рр. (особистий архів Василя Гаврищука)
Весільне фото Катерини (у дівоцтві Бура) та Михайла Мохів, с. Романів Бібрського району, 1947 рік (особистий архів Катерини Мох)
Весілля в селі Будилів Снятинського повіту, 1930-ті рр. (особистий архів Ольги Шкурган-Любович)
Весілля Параскевії та Петра Тарнових, с. Синьків Радехівського району, 1920-ті рр. (особистий архів Уляни Сайкевич)
Весільне фото, Бережанщина, 1940-ті рр. (особистий архів Мирона Ступницького)