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Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритно

Новина українською →
Понедельник 31 мая 2021 22:34
Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритно Уникальные свадьбы украинцев показали на архивных фото (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Свадьбы на Западной Украине были всегда впечатляющими и колоритными. Во время мероприятий проводили оригинальные обряды и придерживались самых старых традиций.

Как проводили галицкие свадьбы в старину, показали на уникальных фотографиях в проекте "Локальная история".

На свадьбах ставили специальные деревья для обрядов и щедро их украшали к свадебной церемонии. Новобрачные одевались в пышные венки и шляпы. Разноцветная одежда и свадебные символы можно было увидеть на фотографиях из семейных альбомов жителей Западной Украины.

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритноСвадьба Иллария Коробяка и Катерины Онищук. С. Ладанцы Перемышлянского района, конец 1930-х гг. (Личный архив Александры Дзяло)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритноСвадебные дружки Мария Павлюк и Агафия Семенюк. Пгт. Печенижин Коломийского района, 1940-е гг. (Личный архив Василия Гаврищука)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритно

Свадьба в Ворохте Ивано-Франковской области, 1960-е года. (Личный архив Василия Белоголового)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритноСвадьба в селе Кии Радеховского района, начало 1930-х гг. (Личный архив Анны Василюк)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритно

Невеста "княгиня", с. Верхний Вербиж Коломыйского района, 1910-е гг. (Личный архив Ильи Савки)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритно

Чета Якубяков, г. Коломыя, 1920-е годы (Личный архив Василия Гаврищука)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритноСвадьба Анны (в девичестве Марьянич) и Теодора Храпко. С. Завалля Снятинского повита, 1910-е гг. (Личный архив Теодоры Храпко)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритноСвадьбы Григория и Анны Штогрин, с. Вербьятин Бучачцкого района. Слева за молодой – Мелания Байрак, 1920-е гг. (Личный архив Марии Щур)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритноСвадьба в городе Городок Львовской области, 1940-е гг. (Архив музея в Городке)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритно

Свадебные дружки Агафии Люхнич, с. Лиски Коломийского района, вторая половина 1920-х гг. (Личный архив Татьяны Савчук)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритноСвадьба Алексея Вильхового, с. Липовцы Перемишлянского района, 1929 год (Личный архив Теодора Лесюка)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритно

Свадебные дружки, с. Болотня Перемишлянского района, 1943 год. Анна Мельник, Стефания Вятковская, Нина Мельник (Личный архив Нины Гриционив)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритноСвадьба Михаила и Параски (В девичестве Коцаба) Марусяков. С. Казанов Коршевского района, 1950-е гг (Личный архив Михаила Бойчука)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритноЕвдокия Андрусяк (в девичестве Луцяк) с сестрами Марией и Еленой, г. Печенежин Коломийского района, 1912 г (Личный архив Василия Гаврищука)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритноСвадьба в с. Глиняны Перемишлянского района, 1930-е гг. (Личный архив Марии Яремчук)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритно

Иван Гаврищук и Мария Рощинськая, Печенежин Коломийского района, 1940-е гг. (Личный архив Василия Гаврищука)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритноЖених – Николай Стефурак, невеста – Параска Шовкова, дружба – Николай Шовковий, дружки – Анна Шовкова, Агафия Шовкова, Печенежин Коломийского района, 1920-1930-е гг. (Личный архив Василия Гаврищука)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритноСвадебное фото Катерины (в девичестве Бура) и Михаила Мохив, с. Романов Бибрского района, 1947 год (Личный архив Катерины Мох)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритноСвадьба в селе Будилов Снятинского повита, 1930-е гг. (Личный архив Ольги Шкурган-Любович)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритноСвадьба Параскевии и Петра Тарновых, с. Синькив Радеховского района, 1920-е гг. (Личный архив Уляны Сайкевич)

Посмотрите уникальные фото свадеб из семейных альбомов украинцев: ярко и колоритноСвадебное фото, Бережанщина, 1940-е гг. (Личный архив Мирона Ступницкого)

Напомним, ранее мы показывали, как выглядел Андреевский спуск в Киеве.

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