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Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритно

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Понеділок 31 травня 2021 22:34
Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритно Унікальні весілля українців показали на архівних фото (колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Весілля на Західній Україні були завжди вражаючими та колоритними. Під час заходів проводили оригінальні обряди та дотримувалися найстаріших традицій.

Як проводили галицькі весілля за старих часів, показали на унікальних фотографіях у проєкті "Локальна історія".

На весіллях ставили спеціальні дерева для обрядів і щедро їх прикрашали до весільної церемонії. Наречені одягалися в пишні вінки та капелюхи. Різнобарвний одяг і весільні символи можна було побачити на фотографіях з сімейних альбомів жителів Західної України.

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритноВесілля Ілларія Коробяка та Катерини Оніщук. С. Ладанці Перемишлянського району, кінець 1930-х рр. (особистий архів Олександри Дзяло)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритноВесільні дружки Марія Павлюк та Агафія Семенюк. Смт. Печеніжин Коломийського району, 1940-ті рр. (особистий архів Василя Гаврищука)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритно

Весілля у Ворохті Івано-Франківської області, 1960-ті роки. (Особистий архів Василя Білоголового)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритноВесілля в селі Киї Радехівського району, початок 1930-х рр. (особистий архів Анни Василюк)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритно

Наречена "княгиня", с. Верхній Вербіж Коломийського району, 1910-ті рр. (особистий архів Іллі Савки)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритно

Подружжя Якуб'яків, м. Коломия, 1920-ті роки (особистий архів Василя Гаврищука)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритноВесілля Анни (в дівоцтві Мар'янич) і Теодора Храпко. С. Завалля Снятинського повіту, 1910-і рр. (особистий архів Теодори Храпко)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритноВесілля Григорія та Ганни Штогрин, с. Верб'ятин Бучачцького району. Зліва за молодою - Меланія Байрак, 1920-і рр. (особистий архів Марії Щур)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритноВесілля в місті Городок Львівської області, 1940-і рр. (архів музею в Городку)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритно

Весільні дружки Агафії Люхнич, с. Ліски Коломийського району, друга половина 1920-х рр. (особистий архів Тетяни Савчук)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритноВесілля Олексія Вільхового, с. Липівці Перемишлянського району, 1929 рік (особистий архів Теодора Лесюка)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритно

Весільні дружки, с. Болотня Перемишлянського району, 1943 рік. Анна Мельник, Стефанія Вятковська, Ніна Мельник (особистий архів Ніни Гриціонів)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритноВесілля Михайла і Параски (в дівоцтві Коцаба) Марусяків. С. Казанів Коршівського району, 1950 - ті рр. (особистий архів Михайла Бойчука)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритноЄвдокія Андрусяк (у дівоцтві Луцяк) з сестрами Марією та Оленою, м. Печеніжин Коломийського району, 1912 р. (особистий архів Василя Гаврищука)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритноВесілля в с. Глиняни Перемишлянського району, 1930-ті рр. (особистий архів Марії Яремчук)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритно

Іван Гаврищук та Марія Рощинська, Печеніжин Коломийського району, 1940-ті рр. (особистий архів Василя Гаврищука)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритноНаречений - Микола Стефурак, наречена – Параска Шовкова, дружба – Микола шовковій, дружки – Анна Шовкова, Агафія Шовкова, Печеніжин Коломийського району, 1920-1930-і рр. (особистий архів Василя Гаврищука)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритноВесільне фото Катерини (у дівоцтві Бура) та Михайла Мохів, с. Романів Бібрського району, 1947 рік (особистий архів Катерини Мох)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритноВесілля в селі Будилів Снятинського повіту, 1930-ті рр. (особистий архів Ольги Шкурган-Любович)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритноВесілля Параскевії та Петра Тарнових, с. Синьків Радехівського району, 1920-ті рр. (особистий архів Уляни Сайкевич)

Подивіться унікальні фото весіль із сімейних альбомів українців: яскраво і колоритноВесільне фото, Бережанщина, 1940-ті рр. (особистий архів Мирона Ступницького)

Нагадаємо, раніше ми показували, як виглядав Андріївський узвіз у Києві.

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