Врачи перечислили скрытые признаки сахарного диабета: не пропустите

Названы скрытые признаки сахарного диабета (коллаж: РБК-Украина)

Врачи рассказали про неочевидные признаки сахарного диабета, которые важно вовремя заметить, чтобы скорректировать свое питание и образ жизни. Специалисты говорят, что некоторые из сигналов можно пропустить.

Так, существует пять скрытых симптомов, которые говорят, что в вашем организме происходят опасные перемены, пишет golos.ua.

Медики говорят, что болезнь очень важно выявить на ранних стадиях и не допускать ее развития. Ведь порой бывает так, что человек замечает происходящие с его организмом перемены, но считает их временными.

Скрытые симптомы развития сахарного диабета выглядят так:

Участившееся мочеиспускание. Подобное происходит с организмом из-за избытка глюкозы в крови. Таким образом - вместе с мочой - ваше тело пытается избавиться от лишней глюкозы. Желание посетить туалет может появляться чаще, чем раз в час.

Еще одним признаком является жажда - может возникать чувство, что вы никак не можете напиться воды. При этом проявление жажды не зависит ни от времени года, ни от физических нагрузок.

Регулярно ощущаемый голод также может свидетельствовать о нарушениях здоровья. Вам часто хочется перекусить, но чувство голода возвращается очень быстро.

Часто при развитии болезни человек ощущает усталость без видимых на то причин.

Еще одним симптомом, по мнению врачей, может быть покалывание в ногах и руках.

Ранее медики также перечислили признаки того, что вы употребляете слишком много сладостей.

Также врачи рассказали про вредные свойства черного хлеба и предложили ему замену.