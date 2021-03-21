Подивіться на свої ноги: лікарі назвали ознаки підвищеного цукру і діабету

Стопи можуть сигналізувати про підвищення рівня цукру в крові та розвиток діабету 2 типу. Це порушення викликають гіперглікемію, симптоми якої можуть проявлятися саме на ступнях людини.

Лікарі розповіли, які саме симптоми можуть говорити про підвищення рівня цукру і діабет. Про це пише Medicforum.

При розвитку діабету 2 типу з'являється порушення вироблення інсуліну – гормону, який регулює рівень цукру в крові. При цьому захворюванні спостерігається підвищений рівень цукру в крові, що викликає цілий оберемок проблем в організмі. І часто перші прояви з'являються на ногах. Особливо яскраво ці симптоми виражені при діабетичній невропатії.

Як розповіли фахівці Центру з контролю і профілактики захворювань, ушкодження периферичних нервів є частим типом ушкодження саме у людей з діабетом і починається воно зі стоп.

"Виразки на ногах, інфекції, біль у кістках і суглобах – це ймовірні ознаки", - відзначають фахівці.

Ще одною специфічною ознакою проблем зі стопами може стати втрата чутливості. При високому рівні цукру в крові та діабеті людина може не помітити тиску або травм, що викликають пухирі та інші ураження шкіри з високим ризиком інфікування, а також поява виразок, що погано загоюються.

Дуже важливо при виявленні будь-яких симптомів діабету 2 типу або підвищеного рівня цукру в крові, як можна швидше звернутися за консультацією до фахівця. Своєчасна терапія знижує ризик виникнення інших проблем зі здоров'ям.