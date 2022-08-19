Посмотрите, какое укрытие сделали детям в одной из школ под Тернополем: произведение искусства

В маленьком селе под Тернополем готовятся к учебному году и в Шляхтинской гимназии для детей создали не просто укрытие, а "произведение искусства".

В укрытии есть несколько входов-выходов, искусственное освещение, система водопровода, канализация, электроэнергия. Помещение в отличном санитарном и противопожарном состоянии.

Работники школы подошли к оформлению убежища с креативом и сделали акцент не только на безопасность, но еще и на уют и функциональность. В помещении есть парты, столы и стулья, диванчики с подушками, коврики на полу.

Фото: facebook.com/oda.te.gov.ua

Все необходимые вещи аккуратно разложены на полочках, и для детей даже предусмотрели стопку пледов.

Школьники тоже помогали приводить в порядок помещение. А после обустройства всего необходимого, им разрешили сделать укрытие ярким и уютным - с помощью рисунков на стене.

Какие есть требования к укрытиям в школах

В укрытии должно быть минимум 0,6 кв.м на 1 человека, хотя рекомендуется увеличить этот показатель в учебных заведениях хотя бы до 1 кв.м на ребенка. Следует также учитывать и общую площадь помещения, наличие там естественной или искусственной вентиляции и т.д.

Объект также должен быть в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Там должны быть не менее двух выходов (входов). Единственное исключение – для помещений вместимостью до 20 человек. Высота потолка не может быть менее 1,7 метров.

В укрытии учебных заведений обязательно должны быть санузлы или отдельные помещения для хранения не канализованных отходов с установкой там клозетов или биотуалетов.

Освещение (в том числе резервное) и вентиляция также обязательно должны быть. Желательно наличие и водоснабжения (возможно в виде резервуаров с питьевой водой). Достаточный запас средств медицинской помощи и пожаротушения также обязателен.

Рекомендуется обеспечить укрытие телефонной и радиосвязью с отдельной линией. Желательно держать в укрытии и инструменты типа лома, лопаты, топора, пилы по металлу на случай завала входов.

Что должно быть в укрытии обязательно:

места для сидения (лежания)

емкости с питьевой водой (из расчета 2 л в сутки на одного человека) и технической водой

контейнеры для хранения продуктов питания

выносные баки для нечистот (при отсутствии канализационных помещений)

резервное искусственное освещение (фонари, свечи)

первичные средства пожаротушения и медицинской помощи

средства связи

Двери должны быть оснащена металлическими конструкциями, чтобы обезопасить от попадания посторонних предметов и, как минимум, от взрывной волны.

Если речь идет об использовании других хозяйственных сооружений в качестве укрытий, то нормативом предусмотрено, что они должны быть на расстоянии не более 500 метров от учебного заведения.

В то же время, эксперты рекомендуют (на основе практического опыта), что для учебных заведений эта дистанция не должна превышать 100 метров.