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Посмотрите, какое укрытие сделали детям в одной из школ под Тернополем: произведение искусства

Посмотрите, какое укрытие сделали в школе под Тернополем (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В селе Шляхтинцы Тернопольской области для детей в местной гимназии сделали укрытие по всем требованиям и стандартам. А потом разрешили детям разрисовать стены, чтобы создать уют.

Что получилось у работников школы и детей, показали на фото в Тернопольской областной госадминистрации.

В маленьком селе под Тернополем готовятся к учебному году и в Шляхтинской гимназии для детей создали не просто укрытие, а "произведение искусства".

В укрытии есть несколько входов-выходов, искусственное освещение, система водопровода, канализация, электроэнергия. Помещение в отличном санитарном и противопожарном состоянии.

Работники школы подошли к оформлению убежища с креативом и сделали акцент не только на безопасность, но еще и на уют и функциональность. В помещении есть парты, столы и стулья, диванчики с подушками, коврики на полу.

Фото: facebook.com/oda.te.gov.ua

Все необходимые вещи аккуратно разложены на полочках, и для детей даже предусмотрели стопку пледов.

Школьники тоже помогали приводить в порядок помещение. А после обустройства всего необходимого, им разрешили сделать укрытие ярким и уютным - с помощью рисунков на стене.

Какие есть требования к укрытиям в школах

В укрытии должно быть минимум 0,6 кв.м на 1 человека, хотя рекомендуется увеличить этот показатель в учебных заведениях хотя бы до 1 кв.м на ребенка. Следует также учитывать и общую площадь помещения, наличие там естественной или искусственной вентиляции и т.д.

Объект также должен быть в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Там должны быть не менее двух выходов (входов). Единственное исключение – для помещений вместимостью до 20 человек. Высота потолка не может быть менее 1,7 метров.

В укрытии учебных заведений обязательно должны быть санузлы или отдельные помещения для хранения не канализованных отходов с установкой там клозетов или биотуалетов.

Освещение (в том числе резервное) и вентиляция также обязательно должны быть. Желательно наличие и водоснабжения (возможно в виде резервуаров с питьевой водой). Достаточный запас средств медицинской помощи и пожаротушения также обязателен.

Рекомендуется обеспечить укрытие телефонной и радиосвязью с отдельной линией. Желательно держать в укрытии и инструменты типа лома, лопаты, топора, пилы по металлу на случай завала входов.

Что должно быть в укрытии обязательно:

  • места для сидения (лежания)
  • емкости с питьевой водой (из расчета 2 л в сутки на одного человека) и технической водой
  • контейнеры для хранения продуктов питания
  • выносные баки для нечистот (при отсутствии канализационных помещений)
  • резервное искусственное освещение (фонари, свечи)
  • первичные средства пожаротушения и медицинской помощи
  • средства связи

Двери должны быть оснащена металлическими конструкциями, чтобы обезопасить от попадания посторонних предметов и, как минимум, от взрывной волны.

Если речь идет об использовании других хозяйственных сооружений в качестве укрытий, то нормативом предусмотрено, что они должны быть на расстоянии не более 500 метров от учебного заведения.

В то же время, эксперты рекомендуют (на основе практического опыта), что для учебных заведений эта дистанция не должна превышать 100 метров.

Кстати, ранее мы писали о том, что Шкарлет рассказал о 4 моделях обучения с 1 сентября.

А еще рассказывали о том, как выглядят укрытия в других школах.

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Учебный годукрытие