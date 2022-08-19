Подивіться, яке укриття зробили дітям в одній зі шкіл на Тернопільщині: витвір мистецтва

У маленькому селі під Тернополем готуються до навчального року і в Шляхтинській гімназії для дітей створили не просто укриття, а "витвір мистецтва".

В укритті є кілька входів-виходів, штучне освітлення, система водопроводу, каналізація, електроенергія. Приміщення у відмінному санітарному та протипожежному стані.

Працівники школи підійшли до оформлення укриття з креативом і зробили акцент не тільки на безпеку, але ще і на затишок і функціональність. У приміщенні є парти, столи та стільці, диванчики з подушками, килимки на підлозі.

Фото: facebook.com/oda.te.gov.ua

Всі необхідні речі акуратно розкладені на поличках, і для дітей навіть передбачили стопку пледів.

Школярі теж допомагали приводити до ладу приміщення. А після облаштування всього необхідного, їм дозволили зробити укриття яскравим і затишним - за допомогою малюнків на стіні.

Які є вимоги до укриттів в школах

В укритті має бути мінімум 0,6 кв.м на 1 людину, хоча рекомендується збільшити цей показник в навчальних закладах хоча б до 1 кв. м на дитину. Слід також враховувати та загальну площу приміщення, наявність там природної або штучної вентиляції й т. д.

Об'єкт також повинен бути в належному технічному, санітарному та протипожежному стані. Там повинні бути не менше двох виходів (входів). Єдиний виняток - для приміщень місткістю до 20 осіб. Висота стелі не може бути менш як 1,7 метра.

В укритті навчальних закладів обов'язково повинні бути санвузли або окремі приміщення для зберігання не каналізованих відходів з установкою там клозетів або біотуалетів.

Освітлення (в тому числі резервне) і вентиляція також обов'язково повинні бути. Бажано наявність і водопостачання (можливо у вигляді резервуарів з питною водою). Достатній запас засобів медичної допомоги та пожежогасіння також обов'язковий.

Рекомендується забезпечити укриття телефонним і радіозв'язком з окремою лінією. Бажано тримати в укритті та інструменти типу лому, лопати, сокири, пили по металу на випадок завалу входів.

Що повинно бути в укритті обов'язково:

місця для сидіння (лежання)

ємності з питною водою (з розрахунку 2 л на добу на одну людину) і технічною водою

контейнери для зберігання продуктів харчування

виносні баки для нечистот (при відсутності каналізаційних приміщень)

резервне штучне освітлення (ліхтарі, свічки)

первинні засоби пожежогасіння та медичної допомоги

засоби зв'язку

Двері повинні бути оснащена металевими конструкціями, щоб убезпечити від попадання сторонніх предметів і, як мінімум, від вибухової хвилі.

Якщо мова йде про використання інших господарських споруд як укриття, то нормативом передбачено, що вони повинні бути на відстані не більше 500 метрів від навчального закладу.

Водночас експерти рекомендують (на основі практичного досвіду), що для навчальних закладів ця дистанція не повинна перевищувати 100 метрів.