Что посмотреть на Рождество: праздничные фильмы для всей семьи

Собрать большую семью за праздничным столом и посмотреть хороший фильм — по-настоящему рождественское чудо. Мы сделали подборку самых добрых рождественских кинолент, которые понравятся всем членам вашей семьи. Накануне светлого праздника такие фильмы – лучший выбор для просмотра!

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Четыре Рождества

Бред и Кейт намеревались отпраздновать Рождество на Фиджи. Но, словно по заговору, родители каждого из супругов пригласили на праздничный ужин. Вот только, родители Бред и Кейт в разводе, поэтому героям придется навестить семью каждого. Отказ не принимался! Кто бы мог подумать, что пройдя через четыре Рождества, уйму комических ситуаций, неведомых ранее тайн, Бред и Кейт круто изменят жизнь и станут ещё счастливее. Этот фильм — типичная рождественская комедия, которая сможет не только поднять настроение, но и подскажет, как планировать семейную жизнь и распоряжаться ею.

Семьянин

У Джека Кэмпбелла есть все о чем только можно мечтать — он успешен, богат, но, к сожалению, одинок. Однажды жизнь даёт ему другую возможность: вместо карьериста он становиться семьянином с меньшим заработком, но с людьми, которые много для него значат. Джеку нужно выбрать, хочет ли он остаться с семьей или вернуться в свои будни успешного бизнесмена. Эта рождественская комедия-сказка в очередной раз докажет, что нет ничего ценнее счастливой семьи.

Любите Куперов

Сюжет картины повествует об одном Рождестве огромной и шумной семьи Куперов. Мать семейства мечтает устроить такой праздник, который запомнится всем присутствующим. Героиня хочет, чтобы все её дети и родственники впервые за долгое время собрались вместе и были счастливы. Но не стоит забывать, что каждый из Куперов со своими тараканами в голове. Тихий семейный ужин может легко превратиться в настоящий хаос, что и сделает эту комедию такой колоритной.

Рождество на двоих

Кейт выросла в бедном районе и постоянно нуждается в деньгах. В качестве подработки она, переодевшись в костюм эльфа, пытается дарить людям праздничное рождественское настроение в местном магазинчике. Кроме того, Кейт страдает от множества комплексов и часто из-за заниженной самооценки принимает ложные решения. Вскоре девушка случайно знакомится с милым парнем по имени Том, который переворачивает её жизнь с ног на голову. Героиня надеется, что все происходящее — не сказка. Так кто же он — подарок накануне праздника или временный собеседник?

Приключения Паддингтона 2

Приключения милого Паддингтона продолжаются. Медвежонок нашел себе настоящую семью и теперь готов на все, чтобы не потерять их любовь. Герой решает устроиться на работу, чтобы накопить на подарок своей любимой тете Люси. Он даже не представляет, насколько сложно будет получить выбранную для подарка книгу. Нашему медвежонку снова придется бороться с преступниками, выпутываться из неловких ситуаций, находить новых друзей и самое главное — не потерять свою семью!

Санта и компания

Накануне рождественских праздников на Фабрике Игрушек вовсю кипит работа. Санта-Клаус неустанно контролирует все процессы производства новогодней продукции. В самый ответственный момент эльфов сражает какая-то неизвестная инфекция. Необходимо срочно принимать меры по оказанию помощи и Санта-Клаус отправляется на Землю за лекарствами. Однако сделать это оказывается не так просто! Поглощенные городской жизнью жители не воспринимают Санту всерьез и отказываются ему помогать. Люди перестали верить в чудеса, чего от них вовсе не ожидал великий волшебник, радующий детские сердца.

Полярный экспресс

Накануне Рождества, давно потерявший веру в Санта-Клауса мальчик, отправляется в путешествие на Северный Полюс на поезде «Полярный экспресс». Сесть в поезд было одновременно странно, страшно и любопытно. В экспрессе главный герой знакомится с другими ребятами, удивительным проводником, танцующими и поющими официантами. И ещё множество увлекательных приключений ожидают его в волшебном вагоне по дороге в гости к Санте.

Путешествие к рождественской звезде

Фильм повествует о девочке, которая практически всю жизнь прожила под замком у злодеев, но убежала от них и отправилась на поиски Рождественской звезды, которая пропала ещё десять лет назад. Эта кинокартина с норвежским колоритом понравится как самым маленьким, так и взрослым. В ней нет жестокости и насилия, и даже самые злые персонажи вызывают больше сочувствия и смеха, чем злобы и негодования. Уникальные зимние пейзажи Норвегии, её гор и лесов дарят ощущение рождественского яркого чуда и возвращают на час в далекое детство.

Белоснежка и месть гномов

Захватывающий фильм по мотивам одной из самых любимых сказок во всем мире. Однажды в королевской семье родилась девочка, которую назвали Белоснежкой. Когда мать малышки скончалась, отец вновь женился. Сразу же после свадьбы королю пришлось отправиться в далекое путешествие, из которого он так и не вернулся. Прошло десять лет, королевством правит злобная мачеха, ненавидящая падчерицу и своих подданных. Для того чтобы занять законный трон, Белоснежке предстоит расправиться с коварной ведьмой, спасти прекрасного принца и подружиться с гномами-разбойниками.

Эльф

Всем известна легенда о Санте — как он оставляет подарки под елкой, проникнув в дом через дымоход. Бадди так хотел встретиться с Сантой, что залез в его волшебный мешок и отправился с ним на Северный Полюс. Там его воспитывали эльфы Санты. Но несмотря на постоянное веселье, Бадди не смог стать частью волшебного общества. Главный герой решает покинуть северную обитель и отправиться в место, откуда прибыл — в родной мегаполис. Проведя всю жизнь на Северном Полюсе, парень совершенно не знает как себя вести в городе с обычными людьми, из-за чего его приключение выглядит весело и забавно.

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