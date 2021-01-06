Що подивитися на Різдво: святкові фільми для всієї родини

Зібрати велику родину за святковим столом і подивитися хороший фільм — по-справжньому різдвяне диво. Ми зробили підбірку найдобріших різдвяних кінострічок, які сподобаються всім членам вашої сім’ї. Напередодні світлого свята такі фільми — найкращий вибір для перегляду!

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Чотири Різдва

Бред і Кейт планували відсвяткувати Різдво на Фіджі. Але, немов за змовою, родичі кожного з подружжя запросили на святкову вечерю. Ось тільки батьки Бред і Кейт розлученні, тому героям доведеться відвідати сім'ю кожного. Відмова не приймалася! Хто б міг подумати, що пройшовши через чотири Різдва, безліч комічних ситуацій, невідомих раніше таємниць, Бред і Кейт круто змінять життя і стануть ще щасливішим. Цей фільм — типова різдвяна комедія, яка зможе не тільки підняти настрій, але і підкаже, як планувати сімейне життя і розпоряджатися ним.

Сім'янин

У Джека Кемпбелла є все про що тільки можна мріяти — він успішний, багатий, але, на жаль, самотній. Одного разу життя дає йому іншу можливість: замість кар'єриста він стає сім'янином із меншим заробітком, але з людьми, які багато для нього означають. Джеку потрібно вибрати, чи хоче він залишитися з родиною або повернутися в свої будні успішного бізнесмена. Ця різдвяна комедія-казка в черговий раз покаже, що немає нічого ціннішого за щасливу родину.

Любіть Куперів

Фільм розповідає про одне Різдво величезної і гучної сім'ї Куперів. Мати сімейства мріє влаштувати таке свято, яке запам'ятається всім присутнім. Героїня хоче, щоб всі її діти і родичі вперше за довгий час зібралися разом і були щасливі. Але не варто забувати, що кожен з Куперів зі своїми тарганами в голові. Тихий сімейний вечір може перетворитися на справжній хаос, що і зробить цю комедію такою колоритною.

Щасливого Різдва

Кейт виросла в бідному районі і постійно потребує грошей. Задля підробітку вона, переодягнувшись в костюм ельфа, намагається дарувати людям святковий різдвяний настрій у місцевому магазинчику. Крім того, Кейт має безліч комплексів і часто через занижену самооцінку приймає помилкові рішення. Незабаром дівчина випадково знайомиться з милим хлопцем на ім'я Том, який перевертає її життя з ніг на голову. Героїня сподівається, усе, що відбувається — не казка. То хто ж він — подарунок напередодні свята або тимчасовий співрозмовник?

Пригоди Паддінгтона 2

Пригоди милого Паддінгтона продовжуються. Ведмедик знайшов собі справжню сім'ю і тепер готовий на все, щоб не втратити їх любов. Герой вирішує влаштуватися на роботу, щоб заробити на подарунок своїй любій тітці Люсі. Він навіть не уявляє, наскільки складно буде отримати обрану для подарунка книгу. Нашому ведмежаті знову доведеться боротися зі злочинцями, вирішувати усі незручні ситуації, знаходити нових друзів і найголовніше — не втратити свою сім'ю!

Санта і компанія

Напередодні різдвяних свят на Фабриці Іграшок щосили кипить робота. Санта-Клаус невпинно контролює усі процеси виробництва новорічної продукції. У найвідповідальніший момент ельфи підхопили якусь невідому інфекцію. Необхідно терміново їм допомогти і Санта-Клаус вирушає на Землю за ліками. Однак зробити це виявляється не так просто! Заклопотані міським життям жителі не сприймають Санту всерйоз і відмовляються йому допомагати. Люди перестали вірити в чудеса, чого від них зовсім не очікував великий чарівник, що радує дитячі серця.

Полярний експрес

Напередодні Різдва, давно втративши віру в Санта-Клауса, маленький хлопчик відправляється в подорож на Північний Полюс на потязі «Полярний експрес». Сісти в потяг було одночасно дивно, страшно і цікаво. В експресі головний герой знайомиться з іншими хлопцями, дивним провідником, веселими офіціантами. І ще безліч захоплюючих пригод чекають на нього в чарівному вагоні по дорозі до Санти.

Подорож до різдвяної зірки

Фільм розповідає про дівчинку, яка практично все життя прожила під замком у лиходіїв, але втекла від них і відправилася на пошуки Різдвяної зірки, що зникла десять років тому. Ця кінокартина із норвезьким колоритом сподобається як найменшим, так і дорослим. У ній немає жорстокості і насильства, і навіть злі персонажі викликають більше співчуття і сміху, ніж злоби і обурення. Унікальні зимові пейзажі Норвегії, її гір і лісів дарують відчуття різдвяного яскравого дива і повертають на годину в далеке дитинство.

Білосніжка: Помста гномів

Захоплюючий фільм за мотивами однієї з найулюбленіших казок у всьому світі. Одного разу в королівській родині народилася дівчинка, яку назвали Білосніжкою. Коли мати дівчинки померла, батько знову одружився. Відразу ж після весілля королю довелося відправитися в далеку подорож, з якої він так і не повернувся. Минуло десять років, і королівством править зла королева, яка ненавидить падчерку і своїх підданих. Тож для того щоб зайняти законний королівський трон, Білосніжці необхідно розправитися із підступною жінкою, врятувати прекрасного принца і потоваришувати із гномами-забіяками.

Ельф

Усім відома легенда про Санту — як він залишає подарунки під ялинкою, проникнувши в будинок через димар. Бадді так хотів зустрітися з Сантою, що заліз в його чарівний мішок і відправився з ним на Північний Полюс. Там його виховували чарівні ельфи Санти. Попри вічні веселощі, Бадді не зміг стати частиною чарівного суспільства. Головний герой вирішує залишити північну обитель і відправитися в місце, звідки прибув — у рідній мегаполіс. Провівши все життя на Північному Полюсі, хлопець зовсім не знає як себе вести в місті зі звичайними людьми, через що його пригода виглядає доволі веселою.

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