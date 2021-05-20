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День вышиванки 2021: послы G7 поздравили украинцев трогательным фото

Автор: Styler

В День вышиванки 2021 послы стран Большой семерки по поддержке реформ поздравили украинцев с праздником, показав 20 мая трогательную фотографию.

Представители США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады опубликовали на странице в Twitter совместный снимок в вышитых рубашках.

"Группа послов стран Большой семерки по поддержке реформ желает хорошего Дня вышиванки!" - говорится в подписи к фото.

Отметим, что на фото собраны вышиванки с многообразными орнаментами, которые происходят из разных регионов Украины.

На одной из послов даже есть традиционные украинские бусы.

Фото: послы стран Большой семерки поздравили украинцев с Днем вышиванки (twitter.com/G7AmbReformUA)

Как отреагировала сеть

Пользователи соцсетей в комментариях под фото начали благодарить послов Большой семерки за поздравления.

  • Спасибо!
  • Спасибо за поддержку!
  • Это очень красиво!
  • Выглядит великолепно!

Однако нашлись и те, кого не впечатлил такой "щедрый жест".

Напомним, День вышиванки в Украине отмечается ежегодно в третий четверг мая. Историю возникновения праздника читайте на Styler.

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Новости Украины День вышиванки