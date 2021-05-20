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День вишиванки 2021: посли G7 привітали українців зворушливим фото

Автор: Styler

У День вишиванки 2021 посли країн Великої сімки з підтримки реформ привітали українців зі святом, показавши 20 травня зворушливу фотографію.

Представники США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади опублікували на сторінці у Twitter спільний знімок у вишитих сорочках.

"Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає гарного Дня вишиванки!" - йдеться у підписі до фото.

Зауважимо, що на світлині зібрані вишиванки з багатоманітними орнаментами, які походять з різних регіонів України.

На одній з послів навіть є традиційне українське намисто.

Фото: посли країн Великої сімки привітали українців з Днем вишиванки (twitter.com/G7AmbReformUA)

Як відреагувала мережа

Дописувачі соцмереж у коментарях під фото почали дякувати послам Великої сімки за привітання.

  • Дякуємо!
  • Дякуємо за підтримку!
  • Це дуже гарно!
  • Виглядає чудово!

Однак знайшлися і ті, кого не вразив такий "щедрий жест".

Нагадаємо, День вишиванки в Україні відзначається щорічно в третій четвер травня. Історію виникнення свята читайте на Styler.

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