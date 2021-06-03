Последствия сокрушительной стихии в Днепре показали на видео

В Днепре уже третий день идет дождь и местные ливневки не в состоянии справиться с таким большим потоком воды. Кроме того, больше всего пострадали жители частного сектора.

На видео видно, что все комнаты дома затопило водой аж по щиколотку. Сами же владельцы дома ходят по комнатам в резиновых сапогах.

"Частный сектор на Янтарной поплыл", - подписали видео его авторы.

В комментариях пользователи пишут, что сочувствуют людям, у которых затопило дома. В то же время отмечают, что на ремонт придется выложить кругленькую сумму.

Жаль. Вроде бы хорошо живут, даже тренажер беговой есть, хороший телевизор и новый ремонт. А тут на тебе

Силы вам

Для таких вещей дом строят выше уровня земли. И не забывают дренаж вокруг делать

Это ужас, без комментариев

Очень жаль

Также опубликовали видео, где житель улицы Пожарная рассказывает, что воды во дворе много, примерно до пояса.

"Амурский полуостров потихоньку идет ко дну", - подписали видео