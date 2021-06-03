Наслідки нищівної стихії у Дніпрі показали на відео
У Дніпрі вже третій день дощить і місцеві ливнівки не в змозі впоратися з таким великим потоком води. Окрім того, найбільше постраждали мешканці приватного сектору.
Відео наслідків опублікували у telegram-каналі "Х*Днепр".
На відео видно, що усі кімнати будинку затопило водою аж по щиколотку. Самі ж власники будинку ходять кімнатами у гумових чоботах.
"Приватний сектор на Янтарній поплив", - підписали відео його автори.
У коментарях користувачі пишуть, що співчувають людям, у яких затопило будинки. Водночас зазначають, що на ремонт доведеться викласти кругленьку суму.
- Шкода. Начебто добре живуть, навіть тренажер біговій є, хороший телевізор та новий ремонт. А тут на тобі
- Сили вам
- Для таких речей будинок будують вище рівня землі. І не забувають дренаж навколо робити
- Це жах, без коментарів
- Дуже шкода
Також опублікували відео, де житель вулиці Пожежна розповідає, що води у подвір'ї багато, приблизно до поясу.
"Амурський півострів потихеньку йде на дно", - підписали відео
Раніше ми повідомляли, потужна злива затопила Житомир. Люди почали кататися вулицями на надувному матраці й водному мотоциклі.
Також синоптик розповів коли в Україну прийде по-справжньому спекотне літо з температурою +35 градусів.