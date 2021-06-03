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Наслідки нищівної стихії у Дніпрі показали на відео

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Дніпро, Четвер 03 червня 2021 16:32
Наслідки нищівної стихії у Дніпрі показали на відео Колаж РБК-Україна: показали наслідки стихії у Дніпрі
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі вже третій день дощить і місцеві ливнівки не в змозі впоратися з таким великим потоком води. Окрім того, найбільше постраждали мешканці приватного сектору.

Відео наслідків опублікували у telegram-каналі "Х*Днепр".

На відео видно, що усі кімнати будинку затопило водою аж по щиколотку. Самі ж власники будинку ходять кімнатами у гумових чоботах.

"Приватний сектор на Янтарній поплив", - підписали відео його автори.

У коментарях користувачі пишуть, що співчувають людям, у яких затопило будинки. Водночас зазначають, що на ремонт доведеться викласти кругленьку суму.

  • Шкода. Начебто добре живуть, навіть тренажер біговій є, хороший телевізор та новий ремонт. А тут на тобі
  • Сили вам
  • Для таких речей будинок будують вище рівня землі. І не забувають дренаж навколо робити
  • Це жах, без коментарів
  • Дуже шкода

Також опублікували відео, де житель вулиці Пожежна розповідає, що води у подвір'ї багато, приблизно до поясу.

"Амурський півострів потихеньку йде на дно", - підписали відео

Раніше ми повідомляли, потужна злива затопила Житомир. Люди почали кататися вулицями на надувному матраці й водному мотоциклі.

Також синоптик розповів коли в Україну прийде по-справжньому спекотне літо з температурою +35 градусів.

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