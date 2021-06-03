Наслідки нищівної стихії у Дніпрі показали на відео

У Дніпрі вже третій день дощить і місцеві ливнівки не в змозі впоратися з таким великим потоком води. Окрім того, найбільше постраждали мешканці приватного сектору.

На відео видно, що усі кімнати будинку затопило водою аж по щиколотку. Самі ж власники будинку ходять кімнатами у гумових чоботах.

"Приватний сектор на Янтарній поплив", - підписали відео його автори.

У коментарях користувачі пишуть, що співчувають людям, у яких затопило будинки. Водночас зазначають, що на ремонт доведеться викласти кругленьку суму.

Шкода. Начебто добре живуть, навіть тренажер біговій є, хороший телевізор та новий ремонт. А тут на тобі

Сили вам

Для таких речей будинок будують вище рівня землі. І не забувають дренаж навколо робити

Це жах, без коментарів

Дуже шкода

Також опублікували відео, де житель вулиці Пожежна розповідає, що води у подвір'ї багато, приблизно до поясу.

"Амурський півострів потихеньку йде на дно", - підписали відео