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В Днепре прошел мощный ливень: жители города передвигаются на лодках

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Днепр, Среда 02 июня 2021 17:32
В Днепре прошел мощный ливень: жители города передвигаются на лодках Коллаж РБК-Украина: в Днепре мужчина катался по улицам на лодке
Автор: Роман Мирончук

Днепр уже вторые сутки заливает сильными дождями. Местные ливневки не в состоянии справиться с таким большим потоком воды. Из-за этого улицы затопило на столько, что по ним можно плавать на лодках.

Об этом сообщает ТСН.

Местный житель достал байдарку и плавает на ней по улицам Днепра. Такое видео появилось в сети.

В Днепре мужчина катался по улицам на байдарке (видео: tsn.ua)

Напомним, мощный ливень затопил Житомир. Люди начали кататься по улицам на надувном матрасе и водном мотоцикле.

Непроходимыми стали улица Витрука, Вильский путь, проспект Независимости, перекресток улиц Грушевского и Покровской, улица Победы. Фото и видео затопленных улиц распространяли в социальных сетях.

По прогнозам синоптиков, Украину снова накроет циклоном. Завтра, 3 июня, в некоторых областях будут дожди. Самое большее количество осадков придется на полосу от Харьковской области через Полтавскую область и Днепр.

Также непогода захватит Кропивницкий с районами вплоть до Одесской, Николаевской и Херсонской областей. А вот в Приазовье, Луганской области и Крыму сильные дожди могут чередоваться с прояснениями.

На остальной территории ожидается неустойчивая ветреная погода, но дожди будут местами и незначительные. Температура воздуха завтра составит около +15…+20 градусов. При этом холоднее всего по линии Харьков - Полтава - Днепр - Одесса.

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