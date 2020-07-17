Остання незаміжня онука Єлизавети II таємно вийшла заміж за італійського магната

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцци (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Єлизавета II видала заміж свою онучку-красуню за мільйонера з Італії

Британська королева Єлизавета II видала свою останню незаміжню онуку Беатріс Йоркську. 31-річна принцеса сказала "так" своєму коханому - італійському магнату Едоардо Мапеллі-Моцци.

Церемонія пройшла в таємниці від громадськості 17 липня в Віндзорському замку, пише The Sun. На скромній церемонії було лише два десятки гостей, серед яких 94-річна Єлизавета з 99-річним чоловіком принцом Філіпом, а також батько Беатріс принц Ендрю.

Спочатку велике весілля було заплановане на 29 травня, але через пандемію його перенесли на 2021 рік. Проте з певних причин в королівській родині вирішили форсувати події й провести церемонію раніше і за зачиненими дверима.

Беатріс є старшою дочкою другого сина Єлизавети принца Ендрю (всього у королеви четверо дітей: Чарльз, Ендрю, Едвард і Анна). Молодша сестра Беатріс принцеса Євгенія випередила Беатріс з заміжжям - у жовтні 2018-го вона стала дружиною англійського бізнесмена Джека Бруксбенка.

Зазначимо, що у королеви Єлизавети є ще одна онучка - Луїза Віндзор (дочка третього сина Єлизавети Едварда). Але до віку заміжжя вона не доросла - дівчинці всього 16 років.

Нагадаємо, що про заручини Беатріс Йоркської і Едоардо Мапеллі Моцци стало відомо ще у вересні 2019-го. Вони знайомі з дитинства, але романтичні стосунки стали бурхливо розвиватися після весілля сестри принцеси Беатріс Євгенії.

Цікаво, що і тут не обійшлося без скандалів. Подейкували, що Єлизавета проти шлюбу. Адже наречений виявився "зіпсованим". Коли Беатріс і Едоардо почали зустрічатися, він був заручений з архітектором Дарою Хуан, і у пари є спільний син, народжений три роки тому.