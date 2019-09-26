Елизавета II выдает внучку замуж за итальянского магната

Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис выходит замуж (коллаж: РБК-Украина)

Внучка Елизаветы II Беатрис Йоркская объявила о помолвке с миллионером

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Беатрис Йоркская объявила о помолвке с итальянским миллионером Эдоардо Мапелли Моцци. Молодые люди знакомы с самого детства, но их романтические отношения стали бурно развиваться после свадьбы сестры Беатрис принцессы - Евгении.

О том, что Беатрис готовится к помолвке поговаривали уже давно, но пара временила с оглаской. И вот 26 сентября на официальной Instagram-странице королевской семьи было объявлено о радостном событии.

Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис выходит замуж (фото: instagram.com/theroyalfamily)

31-летняя принцесса Беатрис - дочь второго сына Елизаветы, герцога Эндрю Йоркского. Отношения возлюбленных начались со скандала. Дело в том, что Беатрис и Эдоардо начали встречаться, когда молодой человек был помолвлен с архитектором Дарой Хуан, и у пары есть совместный сын, родившийся два года назад.

Но поскольку Бетрис не является наследницей престола, она не нуждается в одобрении королевы, которая, очевидно, была бы против такого скандального союза.

Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис выходит замуж (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Пара обручилась в Италии, где и были сделаны "помолвочные снимки", и сыграет свадьбу уже в 2020 году. А фотографом радостного события стала младшая сестра Беатрис - принцесса Евгения.

"Мы очень рады поделиться с вами новостью о нашей помолвке. Мы счастливы, что проведем эту жизнь вместе и с нетерпением ждем нашей свадьбы. У нас так много общих интересов, мы разделяем общие ценности и уверены, что это сплотит нас на долгие годы совместной жизни, полной любви и счастья", - подписана новость о помолвке.

Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис выходит замуж (фото: royal.uk)