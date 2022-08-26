Последняя неделя августа принесет большие перемены этим знакам Зодиака

Гороскоп на конец августа обещает неожиданные повороты и изменения в жизни всех представителей зодиакального созвездия. Для некоторых этот период станет самым счастливым за все лето, и они почувствуют себя центром Вселенной.

Овен

Солнце во Льве поможет Овнам развить свои творческие способности, любовь и удовольствие. Они начнут прислушиваться к своему внутреннему ребенку и обретут с ним гармонию. Для получения максимума пользы от этого периода придется пойти на небольшой риск и покинуть привычную зону комфорта.

Но желание получить что-то новое обернется чувством большей свободы в своих движениях и уверенностью в своих силах.

Лев

Конец августа будет благоприятным для Льва, так как Солнце будет находиться в их знаке Зодиака. Они будут наполнены энергией, радостью и наполненностью.

Чтобы достичь поставленных целей, Львам нужно набраться решительности и именно это обернется счастливыми переменами. Это поможет избавиться от всех ограничений на пути к исполнению желаний.

Дева

Девы в конце августа будут чувствовать энергию и интеллектуальную силу. Меркурий будет благоприятно влиять на этот знак - интеллектуальные и умственные способности возрастут в десять раз, а это поможет добиться успехов.

Девы откроют новые грани своей личности, они смогут раскрыть свой потенциал и разобраться в самых сложных ситуациях в жизни. Анализ прошлого и неожиданное путешествие даст мощный толчок для планов на будущее.