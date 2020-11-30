Последняя капля: жители Крыма показали реальную ситуацию с водой

Экологическая катастрофа в Крыму в 2020 году привела к высыханию красивейших озер, а также практически полному дефициту питьевой воды. Оккупанты аннексированного Крыма твердят, что виноваты "воры" – владельцы домохозяйств, которые незаконно подключились к централизованному водоснабжению. Так или иначе – жителям полуострова воды недостаточно, поэтому так называемые "власти" решили экономить на крымчанах. Что на самом деле происходит с водой на полуострове – рассказал в своем Twitter блогер, пишущий под ником RoksolanaToday & КрымUA.

В сети показали последствия экологической катастрофы в оккупированном Россией Крыму – из кранов в Симферополе течет вода коричневого цвета, напоминающая капучино.

Блогер обратил внимание на то, что вода такого качества подается в дома крымчан в то время, когда все страдают от эпидемии коронавируса и одной из профилактических мер его предупреждения является мытье рук.

"Вот такая вода почти постоянно в последнюю неделю на улице Первомайской", – написал блогер.

Ситуация с водой в Крыму обостряется (фото: twitter.com/KrimRt)

Стоит напомнить, что ранее оккупанты придумали, как сэкономить воду на полуострове. Они решили отключить горячую воду до конца 2020 года.

До этого мы писали о других "инновациях" оккупантов на Крымском полуострове. Так, ранее там решили хоронить людей в коробках.

Ранее в оккупированном Россией Крыму с 2014 года высохло 10 озер. Полуостров находится на грани экологической катастрофы. Причиной исчезновения многих водоемов является массовое бурение скважин в этом регионе.