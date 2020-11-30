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Остання крапля: жителі Криму показали реальну ситуацію з водою

Автор: Анна Кисельова

У Криму з кранів замість води тече коричнева рідина

Екологічна катастрофа в Криму у 2020 році призвела до висихання найкрасивіших озер, а також практично повного дефіциту питної води. Окупанти анексованого Криму твердять, що винні "злодії" – власники домогосподарств, які незаконно підключилися до централізованого водопостачання. Так чи інакше – жителям півострова води недостатньо, тому так звана "влада" вирішила економити на кримчанах. Що насправді відбувається з водою на півострові – розповів у своєму Twitter блогер, що пише під ніком RoksolanaToday & КрымUA.

У мережі показали наслідки екологічної катастрофи в окупованому Росією Криму – з кранів у Сімферополі тече вода коричневого кольору, що нагадує капучіно.

Блогер звернув увагу на те, що вода такої якості подається в будинки кримчан у той час, коли всі страждають від епідемії коронавіруса та одним із профілактичних заходів його попередження є миття рук.

"Ось така вода майже постійно в останній тиждень на вулиці Першотравневій", – написав блогер.

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Ситуація з водою в Криму загострюється (фото: twitter.com/KrimRt)

Варто нагадати, що раніше окупанти придумали, як заощадити воду на півострові. Вони вирішили відключити гарячу воду до кінця 2020 року.

До цього ми писали про інші "інновації" окупантів на Кримському півострові. Так, раніше там вирішили ховати людей в коробках.

Раніше в окупованому Росією Криму з 2014 року висохло 10 озер. Півострів знаходиться на межі екологічної катастрофи. Причиною зникнення багатьох водойм є масове буріння свердловин в цьому регіоні.

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