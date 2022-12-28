Посівний календар на січень 2023 за фазами Місяця: коли та що садити

Посівний календар на січень 2023

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур 1, 2, 5, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28, 29 січня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин 7, 17, 18, 21, 22 числа.

1-2 січня: у цей день варто займатися пророщуванням насіння, підживленням мінеральними добривами, заготівлею живців і засолюванням або заквашуванням. Садити можна редис, часник, томати, всі види капусти, селеру, кріп і фенхель.

3-5 січня: ці дні вважають хорошими для пророщування насіння, підживлення, профілактичної обробки та щеплення рослин. У ґрунті добре приживуться редис, томати, огірки, селера, рукола, а також полуниця.

6-8 січня: так само сприятливо займатися пророщуванням і підживленням, а ще боротися зі шкідниками. Хороший врожай дадуть редис, томати, огірки, селера та крессалат.

На початку місяця добре вирощувати помідори (фото: Freepik)

9-10 січня: не варто прищипувати, поливати, підгодовувати рослини, а також пророщувати насіння. Можна розпушувати ґрунт, а також почистити гілки дерев.

11-12 січня: присвятіть цей день турботі про здоров'я рослин, зробивши профілактичну обробку та поборовшись зі шкідниками. День не надто сприятливий для того, щоб щось садити, окрім базиліку.

13-15 січня: ці дати є дуже хорошими для садівництва. Можна пророщувати насіння, додавати добрива, пікірувати ґрунт, обрізати дерева. Буде добре посадити редис, цибулю на зелень, часник, всі види перцю та капусти, різноманітні салати та зелень, а також лікарські та чайні культури.

16-17 січня: сприятливі дні продовжуються, тому робіть все те ж, що й у попередні дні. А от посадити сьогодні можна лише перець, огірки та мікрозелень.

Взимку зелень можна вирощувати на підвіконнях (фото: Freepik)

18-19 січня: дні не дуже сприятимуть розвитку насіння, тому краще прорідити ґрунт, почистити дерева та підживити їх добривами. Що стосується саджанців, то добре приживеться редис, зелена цибуля, часник і кріп.

20-22 січня: в цей час сходить молодий Місяць, а значить всі роботи відкладаємо.

23 січня: день буде родючим. Можна щеплювати рослини, пікірувати землю та підживлювати добривами. Добре ростиме редиска, всі види капусти та зелені.

24-25 січня: дні є здебільшого нейтральними, тому з усіх робіт можна зайнятися заготівлею живців. Посадити можна цибулю порей, огірки, всі види капусти, а також вся зелень включно з мікрозеленню.

У сприятливі дні садівництво принесе хороший врожай (фото: Freepik)

26-27 січня: краще відкласти всі роботи, натомість можна садити цибулю порей, капусту та всі види зелені.

28-30 січня: ці дні стануть дуже врожайними. Займіться пророщуванням насіння, підживленням мінеральними добривами, заготівлею живців і засолюванням. Також можна посадити редис, часник, томати, всі види перцю та капусти, огірки, селеру, кріп і фенхель.

31 січня: на завершення місяця радимо запланувати профілактичну обробку рослин. Цей день також стане сприятливим для грибників - добре приживеться міцелій.