Посевной календарь на январь 2023 года по фазам Луны: когда и что сажать

Посевной календарь на январь 2023

В общем, благоприятные дни для посева/посадки овощных культур 1, 2, 5, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28, 29 января. Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений 7, 17, 18, 21, 22 числа.

1-2 января: в этот день следует заниматься проращиванием семян, подкормкой минеральными удобрениями, заготовкой черенков и засолкой или заквашиванием. Сажать можно редис, чеснок, томаты, все виды капусты, сельдерей, укроп и фенхель.

3-5 января: эти дни считают хорошими для проращивания семян, подкормки, профилактической обработки и прививки растений. В почве хорошо приживутся редис, томаты, огурцы, сельдерей, руккола, клубника.

6-8 января: также благоприятно заниматься проращиванием и подкормкой, а еще бороться с вредителями. Хороший урожай дадут редис, томаты, огурцы, сельдерей и крессалат.

В начале месяца хорошо выращивать помидоры (фото: Freepik)

9-10 января: не следует прищипывать, поливать, подкармливать растения, а также проращивать семена. Можно разрыхлять почву, а также почистить ветки деревьев.

11-12 января: посвятите этот день заботе о здоровье растений, сделав профилактическую обработку и сразившись с вредителями. День не слишком благоприятен для того, чтобы что-то сажать, кроме базилика.

13-15 января: эти даты очень хороши для садоводства. Можно проращивать семена, добавлять удобрения, пикировать почву, обрезать деревья. Будет хорошо посадить редис, лук на зелень, чеснок, все виды перца и капусты, салаты и зелень, а также лекарственные и чайные культуры.

16-17 января: благоприятные дни продолжаются, поэтому делайте все то же, что и в предыдущие дни. А вот посадить сегодня можно только перец, огурцы и микрозелень.

Зимой зелень можно выращивать на подоконниках (фото: Freepik)

18-19 января: дни не будут очень способствовать развитию семян, поэтому лучше проредить почву, почистить деревья и подкормить их удобрениями. Что касается саженцев, то хорошо приживется редис, зеленый лук, чеснок и укроп.

20-22 января: в это время восходит молодая Луна, а значит все работы откладываем.

23 января: день будет плодородным. Можно прививать растения, пикировать землю и удобрять. Хорошо будет расти редис, все виды капусты и зелени.

24-25 января: дни в большинстве своем нейтральные, поэтому из всех работ можно заняться заготовкой черенков. Посадить можно лук порей, огурцы, все виды капусты, а также вся зелень, включая микрозелень.

В благоприятные дни садоводство принесет хороший урожай (фото: Freepik)

26-27 января: лучше отложить все работы, вместо этого можно сажать лук порей, капусту и все виды зелени.

28-30 января: эти дни станут очень урожайными. Займитесь проращиванием семян, подкормкой минеральными удобрениями, заготовкой черенков и засолкой. Также можно посадить редис, чеснок, томаты, все виды перца и капусты, огурцы, сельдерей, укроп и фенхель.

31 января: в завершение месяца рекомендуется запланировать профилактическую обработку растений. Этот день также станет благоприятным для грибников - хорошо приживется мицелий.