Посівний календар на липень 2023: що та коли потрібно зробити на городі

Спеціальний календар городника та садівника допоможе спланувати роботи в саду або на городі, з урахуванням сприятливих та несприятливих днів за фазами Місяця. І хоча основні роботи з посадки вже завершилися, в середині літа ще можна посадити багато овочевих культур, щоб до осені зібрати врожай.
Що і коли можна робити на городі та в саду в липні – читайте у матеріалі нижче.
Пересадка: 1, 2, 3, 18, 19, 20, 21-24, 26-29, 30, 31
Прополка: 1, 2, 4, 5, 6, 29, 30, 31
Добриво: 1, 2, 3, 5, 6, 29, 30, 31
Обрізка: з 4 по 17 липня
Боротьба зі шкідниками: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15-17, 22, 28, 29, 30
Дуже обережно варто займатися городом та рослинами 3, 4, 5 липня, а також – 13 липня.
Цибуля, часник: 7, 8, 11, 16, 23, 27, 30, 31
Редиска: 7, 8, 11, 16, 23, 25, 27, 30, 31
Зелень: 1, 2, 7, 8, 11, 12, 16, 21, 24, 27, 29, 30
Морква, буряк: 7, 8
Томати: 18, 26, 27, 28, 31
Огірки: 18, 24, 25, 27, 28
Брокколі, цвітна капуста: 12, 24, 25, 31 липня
Горох, квасоля, сочевиця, нут: 24, 25
Листовий салат: 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25
Шпинат: 9, 11, 18, 24, 25
Рукола: 7, 8, 9, 10, 11, 18, 27, 29
До речі, раніше ми розповідали, які дні в липні будуть сприятливими для різних справ, а які стануть небезпечними.
А також ми писали про те, хто у липні відзначатиме день ангела і як назвати дитину.