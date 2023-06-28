Посевной календарь на июль 2023: что и когда нужно сделать в огороде

Специальный календарь огородника и садовода поможет спланировать работы в саду или на огороде, с учетом благоприятных и неблагоприятных дней по фазам Луны. И хотя основные работы по посадке уже завершились, в середине лета еще можно посадить многие овощные культуры, чтобы до осени собрать урожай.

Что и когда можно делать на огороде и в саду в июле - читайте в материале ниже.

Очень осторожно стоит заниматься огородом и растениями 3, 4, 5 июля, а также - 13 июля

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие дни в июле будут благоприятными для разных дел, а какие станут опасными.

А также мы писали о том, кто в июле будет отмечать день ангела и как назвать ребенка.