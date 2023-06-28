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Посевной календарь на июль 2023: что и когда нужно сделать в огороде

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Среда 28 июня 2023 14:31
Посевной календарь на июль 2023: что и когда нужно сделать в огороде Посевной календарь на июль 2023 (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Специальный календарь огородника и садовода поможет спланировать работы в саду или на огороде, с учетом благоприятных и неблагоприятных дней по фазам Луны. И хотя основные работы по посадке уже завершились, в середине лета еще можно посадить многие овощные культуры, чтобы до осени собрать урожай.

Что и когда можно делать на огороде и в саду в июле - читайте в материале ниже.

Что можно делать в июле

  • Прищеплять фруктовые деревья
  • Собирать ягоды
  • Высаживать лук и зелень
  • Обновлять мульчу вокруг растений
  • Пропалывать огород
  • Пересаживать растения
  • Бороться с вредителями

Благоприятные дни в июле

Пересадка: 1, 2, 3, 18, 19, 20, 21-24, 26-29, 30, 31

Прополка: 1, 2, 4, 5, 6, 29, 30, 31

Удобрение: 1, 2, 3, 5, 6, 29, 30, 31

Обрезка: с 4 по 17 июля

Борьба с вредителями: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15-17, 22, 28, 29, 30

Неблагоприятные дни

Очень осторожно стоит заниматься огородом и растениями 3, 4, 5 июля, а также - 13 июля

Что можно посадить в июле

Лук, чеснок: 7, 8, 11, 16, 23, 27, 30, 31

Редис: 7, 8, 11, 16, 23, 25, 27, 30, 31

Зелень: 1, 2, 7, 8, 11, 12, 16, 21, 24, 27, 29, 30

Морковь, свекла: 7, 8

Томаты: 18, 26, 27, 28, 31

Огурцы: 18, 24, 25, 27, 28

Брокколи, цветная капуста: 12, 24, 25, 31 июля

Горох, фасоль, чечевица, нут: 24, 25

Листовой салат: 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25

Шпинат: 9, 11, 18, 24, 25

Рукола: 7, 8, 9, 10, 11, 18, 27, 29

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие дни в июле будут благоприятными для разных дел, а какие станут опасными.

А также мы писали о том, кто в июле будет отмечать день ангела и как назвать ребенка.

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