Посевной календарь на июль 2023: что и когда нужно сделать в огороде
Специальный календарь огородника и садовода поможет спланировать работы в саду или на огороде, с учетом благоприятных и неблагоприятных дней по фазам Луны. И хотя основные работы по посадке уже завершились, в середине лета еще можно посадить многие овощные культуры, чтобы до осени собрать урожай.
Что и когда можно делать на огороде и в саду в июле - читайте в материале ниже.
Что можно делать в июле
- Прищеплять фруктовые деревья
- Собирать ягоды
- Высаживать лук и зелень
- Обновлять мульчу вокруг растений
- Пропалывать огород
- Пересаживать растения
- Бороться с вредителями
Благоприятные дни в июле
Пересадка: 1, 2, 3, 18, 19, 20, 21-24, 26-29, 30, 31
Прополка: 1, 2, 4, 5, 6, 29, 30, 31
Удобрение: 1, 2, 3, 5, 6, 29, 30, 31
Обрезка: с 4 по 17 июля
Борьба с вредителями: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15-17, 22, 28, 29, 30
Неблагоприятные дни
Очень осторожно стоит заниматься огородом и растениями 3, 4, 5 июля, а также - 13 июля
Что можно посадить в июле
Лук, чеснок: 7, 8, 11, 16, 23, 27, 30, 31
Редис: 7, 8, 11, 16, 23, 25, 27, 30, 31
Зелень: 1, 2, 7, 8, 11, 12, 16, 21, 24, 27, 29, 30
Морковь, свекла: 7, 8
Томаты: 18, 26, 27, 28, 31
Огурцы: 18, 24, 25, 27, 28
Брокколи, цветная капуста: 12, 24, 25, 31 июля
Горох, фасоль, чечевица, нут: 24, 25
Листовой салат: 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25
Шпинат: 9, 11, 18, 24, 25
Рукола: 7, 8, 9, 10, 11, 18, 27, 29
Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие дни в июле будут благоприятными для разных дел, а какие станут опасными.
А также мы писали о том, кто в июле будет отмечать день ангела и как назвать ребенка.