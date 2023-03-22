UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посівний календар на квітень 2023 року: що і коли можна посіяти

Посівний календар на квітень 2023 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Середина весни - найоптимальніший час для посадки овочевих та фруктових культур. Саме у квітні розпочинаються активні роботи на городах та в садах. Також займаються добривом ґрунту, встановленням теплиць та висадкою розсади.

Що і коли можна сіяти, і садити в землю згідно з посівним календарем на квітень 2023 року - читайте в матеріалі нижче.

Які культури саджають у квітні

На початку квітня зазвичай готують землю для посадки – її перекопують, удобрюють для майбутнього врожаю. У садах упорядковують плодові дерева і кущі - обрізають, обробляють від шкідників.

Також на початку місяця висаджують розсаду – у теплицях або на підвіконні. Зазвичай, це помідори, огірки, капуста, перець, баклажани.

У другій половині квітня розсаду висаджують у ґрунт, а також починають сіяти та інші ранні культури – морква, цибуля, часник, різну зелень, бобові, огірки, редис.

Якщо погода дозволяє, то наприкінці квітня починають садити картоплю та буряки.

У середині квітня можна висадити в ґрунт саджанці фруктових дерев та ягідних кущів.

Посівний календар на квітень 2023

Багато в чому врожайність залежить від місячної фази. Існують дні більш сприятливі для розсади та сіяння – очікується гарний урожай. А є дні, які для роботи на городі та саду вважаються не найвдалішими.

Урожайні дні у квітні: 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30

Несприятливі дні: 1, 2, 6, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 29 квітня

Крім того, не варто займатися городом і рослинами в дні повного місяця та молодика - ці дати особливо несприятливі.

Які культури та коли садити:

Помідори: 7, 19, 24, 25, 26 квітня

Морква: 4, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 28 квітня

Огірки: 7, 19, 24, 25, 26 квітня

Солодкий та гострий перець: 7, 19, 24, 25, 26 квітня

Цибуля та часник: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 29, 30 квітня

Капуста: 1, 2, 3, 7, 16, 24, 25, 29, 30 квітня

Редиска: 1, 2, 3, 7, 11, 24, 25, 26, 29, 30 квітня

Баклажани: 7, 19, 24, 25, 26 квітня

Зелень: 6, 7, 24, 25, 26 квітня

До речі, раніше ми писали, які рослини можна посадити ще наприкінці березня.

А також ми розповідали про те, які існують ранні сорти смачної картоплі.

Читайте РБК-Україна в Google News
сад и огородРослини