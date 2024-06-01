Посівний календар на червень 2024: що та коли потрібно робити на городі, аби мати гарний врожай

Фази Місяця

Спадаючий півмісяць - 1-5 червня (включно)

Новий місяць - 6-7 червня (включно)

Зростаючий півмісяць - 8-13 червня (включно)

Перша чверть - 14-15 червня (включно)

Зростаючий опуклий місяць - 16-20 червня (включно)

Повня - 21-22 червня (включно)

Спадаючий опуклий місяць - 23-28 червня (включно)

Остання чверть - 29-30 червня (включно)

На Молодик не варто рухати рослини, не рекомендується щось садити та пересаджувати. Єдине, що можна - обрізати рослини, помірно поливати та боротися зі шкідниками.

Повня - також невдалий час для роботи з рослинами. Можна боротися зі шкідниками, проріджувати, полоти бур'яни, підгортати та збирати насіння.

На зростаючий Місяць найкраще садити та обробляти рослини, плоди яких визрівають над землею. Це квіти, певні овочі, зелень, фрукти, трави.

На спадаючий Місяць варто займатися тими рослинами, що визрівають під землею - коренеплодами та цибулинними. Ще варто в такі дні робити прополку, полив, підживлювати, обрізати гілки та збирати урожай.

Що та коли варто садити у червні

Найкращі дні: 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27 червня.

Овочі та зелень

Картопля, морква, буряк - 3, 4, 23 червня

Цибуля ріпчаста - 3, 4, 15, 16, 23 червня

Часник - 3, 4, 15, 16, 23 червня

Помідори - 8, 9, 15-21, 23 червня

Огірки - 3, 4, 8, 9, 17-19, 23 червня

Перець, баклажани - 8, 9, 10-12, 17-21 червня

Броколі, цвітна капуста - 8, 9, 15, 16 червня

Кабачки, патисони, гарбуз - 8, 9, 17-19 червня

Кукурудза - 15, 16, 20, 21 червня

Соняшник - 10, 11, 15, 16, 20, 21 червня

Кріп, петрушка, кінза - 8, 9, 15-19 червня

Шпинат - 1, 2, 28-30 червня

Салати - 1, 2, 8, 9, 15-19, 28-30 червня

Базилік, материнка, розмарин та інші трави - 1-4, 8, 9, 12-16, 23 червня

Фрукти

Суниця та полуниця - 3, 4, 8, 9, 17-19 червня

Яблуня - 3, 4, 20, 21, 23 червня

Груша, айва - 3, 4, 15, 16, 23 червня

Абрикос, вишня, слива, персик - 3, 4, 15, 16, 20, 21, 23 червня

Черешня - 3, 4, 10, 11 червня

Смородина - 3, 4, 8-11, 17-19, 23, 26, 27 червня

Малина - 3, 4, 8, 9, 17-19, 30 червня

Виноград - 3, 4, 8, 9, 15-21, 26, 27 червня

Декоративні рослини

Однорічники - 3, 4, 8, 9, 12-16, 23 червня

Цибулинні та бульбові - 3, 4, 12-14, 17-19, 26, 27 червня

Трав'янисті багаторічники - 8, 9, 12-16 червня

Хвойні - 6, 12-14 червня

Чагарники та дерева - 3, 4, 8-14, 20, 21 червня

Несприятливі дні у червні

Не варто займатися городом: 5, 6, 7, 22, 24 та 25 червня